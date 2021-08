Hammer Blade 5G w przedsprzedaży z prezentami o wartości 550 zł

Hammer Blade 5G, zaprezentowany w czerwcu na targach MWC w Barcelonie, jest już dostępny w przedsprzedaży. Zamawiając teraz to urządzenie można zyskać dodatkowe prezenty o wartości około 550 zł.

Hammer Blade 5G to najnowsze urządzenie w portfolio marki i pierwszy wzmocniony smartfon z technologią eSIM i 5G. Można go zamówić z prezentami na stronie promocji. Model ma ekran 6,3” FHD+ IPS o panoramicznych proporcjach, który chroni szkło Gorilla Glass 5. Producent utrzymał w modelu stylistykę znaną dotychczasowym użytkownikom linii Athlete, stąd jest on całkiem zgrabny jak na smartfon z kategorii ruggedphone. Ponadto, tak jak pozostałe urządzenia z tej serii, urządzenie ma certyfikat militarny MIL-STD-810G i spełnia normy IK07 oraz IP69, potwierdzające jego wysoką wytrzymałość na wstrząsy, wodę oraz pył.

Zobacz: Hammer Blade 5G, nowe myPhone’y i laptop techbite – premiery mPTech w Barcelonie

Zobacz: Hammer Blade 3: lekki pancernik z eSIM i dużym ekranem

Hammer Blade 5G to nasza propozycja dla aktywnych osób, które cenią najwyższą jakość, oryginalny design, nowoczesne funkcje oraz wygodę i możliwość użytkowania telefonu w naprawdę trudnych warunkach atmosferycznych. Ten model nie uznaje kompromisów, bo stawiając na nowy Blade 5G nie ma konieczności wybierania pomiędzy odpornością, a najnowszymi rozwiązaniami. Efekt ten potęgują eSIM oraz dostęp do szybkiej sieci 5G, wyznaczające nowy standard wśród wzmocnionych urządzeń. Dodatkowo, w związku z tym, że Hammer został sponsorem znanego programu rozrywkowo-sportowego, klienci i telewidzowie będą mogli zobaczyć go na billboardach telewizyjnych przed i po programie.

– powiedziała Agnieszka Szczerbik, Brand Manager marki Hammer

Smartfon napędzany jest 8-rdzeniowym procesorem MediaTek Dimensity 720, wspieranym przez 6 GB RAM-u. Na wyposażeniu jest też NFC oraz bateria o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania. Blade 5G obiecuje również, zgodnie z najnowszymi trendami, dobre możliwości fotograficzne. To wszystko za sprawą aparatu przedniego o rozdzielczości 16 Mpix oraz zestawowi aparatów na tylnej obudowie, który składa się z trzech jednostek. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix (f/1.8) i towarzyszą mu aparat do zdjęć nocnych o rozdzielczości 20 Mpix aparat ultraszerokokątny 13 Mpix.

Model, dzięki eSIM, który zyskuje na popularności, oferuje poza fizyczną kartą SIM, możliwość korzystania z wirtualnej karty SIM. Ten wbudowany chip umożliwia w sposób zdalny

i natychmiastowy wykupienie pakietu danych internetowych dowolnego operatora (także wirtualnego, zagranicznego), który oferuje eSIM. Aby zainstalować usługę nie trzeba dokonywać formalności związanych z zakupem i rejestracją fizycznej karty SIM w salonie, co pozwala zaoszczędzić czas, wybrać ofertę szytą na miarę naszych potrzeb i na przykład zaoszczędzić pieniądze w krajach, w których roaming międzynarodowy jest drogi.

Poza NFC i eSIM, Hammer Blade 5G oferuje też Bluetooth 5.1, WiFi 5GHz, czytnik linii papilarnych oraz wodoodporne złącze USB-C 3.0. Do dyspozycji użytkowników jest także 128 GB pamięci masowej. Nad całością czuwa Android 11.

Hammer Blade 5G został wyceniony na 2499 zł.

Prezenty w przedsprzedaży

Od 31 sierpnia 2021 roku Hammer Blade 5G jest dostępny w przedsprzedaży. Osoby zamawiające model już teraz, otrzymają prezenty o łącznej wartości prawie 550 zł. Są to pasujący stylistyką do urządzenia zegarek Hammer Watch (349 zł) oraz karta Sodexo o wartości 200 zł na dowolne zakupy. Pierwsze urządzenia trafią do użytkowników w drugiej połowie października tego roku. Następnie model trafi do regularnej sprzedaży.

Zobacz: Hammer Watch | szybki test pancernego smartwatcha

Zobacz: Xiaomi: cztery premiery i cztery promocje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech