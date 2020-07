Nokia 8.3 pojawia się w brytyjskim sklepie

HMD Global sprawuje się bardzo dobrze jeśli chodzi o aktualizacje sprzętu, ale w kwestii wydawania nowych telefonów lubi zaliczać spóźnienia. Jednym z takich opóźnionych urządzeń jest Nokia 8.3. Teraz telefon pojawił się w kolejnym sklepie.

Absolutnymi rekordzistami w kwestii opóźnienia są w przypadku Finów telefony z serii Nokia 9. Pierwsza Nokia 9 rodziła się w bólach trwających ponad rok, natomiast Nokia 9.3 zdążyła już zaliczyć kilka zmian nazwy. O opóźnieniach nie wspomnimy. Nokia 8.3 została co prawda zaprezentowana już w marcu, jednak do wprowadzenia do sprzedaży dalej nie doszło. Już w połowie czerwca pisaliśmy co prawda o pojawieniu się urządzenia na stronie niemieckiego Amazonu, jednak do oficjalnego debiutu rynkowego nie doszło dalej.

Teraz smartfon pojawił się w ofercie brytyjskiego sklepu Clove, gdzie został wyceniony na 519,40 funtów. Niewiele wcześniej urządzenie trafiło na stronę szwajcarskiego sklepu Galaxus, który zdradził, że telefon zadebiutuje wreszcie 15 września.

Nadchodząca Nokia ma przekątną ekranu 6,81 cala i wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Z przodu jest aparat z sensorem 24 Mpix. Z tyłu znajdziemy cztery kolejne aparaty, w konfiguracji: 64 Mpix f/1.9 + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi). W przypadku tego telefonu zobaczymy też układ Qualcomm Snapdragon 765G, któremu będzie towarzyszyć 6 lub 8 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. O wszystko zadba akumulator o pojemności 4500 mAh. Wersją systemu operacyjnego będzie Android 10.

