Legendarna Nokia 3210 wraca w nowym wydaniu

Nokia 3210 to telefon komórkowy, który zdefiniował pokolenie. Była to również moja pierwszaq "komórka", którą nabyłem podczas studiów. Teraz, 25 lat po premierze oryginału, wyprodukowana przez HMD nowa wersja legendy wraca w kolorach Scuba Blue, Grunge Black i Y2K Gold.

Nokia 3210 to niezaprzeczalna ikona kultury, która wraca na rynek w momencie, gdy konsumenci szukają równowagi między korzystaniem z czasu przed ekranem, a cyfrowym detoksem. Nokia 3210 charakteryzuje się prostotą, dzięki której można znów w pełni być skupienym na tym, co dzieje się dookoła. Nokia 3210 to nie Dumbphone, to Funphone 2024 roku.