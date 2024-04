HMD prezentuje przezroczysty telefon z klapką. Będzie rozdawany za darmo

Firma HMD wyprodukowała przezroczystego klasyka The Boring Phone. Urządzenie firmowane jest przez marki Heineken oraz Bodega i jak przekonują jego pomysłodawcy – daje wolność, bez zbędnych dodatków.

Firma HMD znana jest dobrze z telefonów marki Nokia, w tym nowych edycji retro klasyków. Tym razem jednak producent całkiem zaskoczył. Razem z Heinekenem oraz amerykańską marką streetwearową Bodega zaprezentował bardzo prosty telefon w stylu komórek z początku wieku. Ma to być odtrutka na uzależnienie od smartfonów.

The Boring Phone zamiast smartfonu

Jak wyjaśnia producent, limitowana seria telefonów The Boring Phone została stworzona po to, by zwiększyć jakość kontaktów – nie wirtualnych, tylko tych prawdziwych, gdy spotykamy się ze znajomymi twarzą w twarz.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu podstawowych funkcji: odbierania połączeń i wiadomości tekstowych, za to eliminuje smartfonowe rozpraszacze. Zdaniem producenta, brak aplikacji i możliwości przeglądania internetu sprawi, że będziemy bardziej skupieni na tym, co tu i teraz.

The Boring Phone kusi za to niebanalnym wzornictwem. Ma przezroczystą obudowę i naklejki na wzór hologramu, a konstrukcją nawiązuje do klapkowych telefonów komórkowych z początku XXI wieku. Atutem ma być także akumulator, który wytrzyma 20 godzin rozmów lub tydzień w trybie czuwania.

Smartfony uzależniają

Badania zlecone przez Heinekena ujawniają, że 90% Zillenialsów (osób z pokolenia Z i Millienialsów) w Wielkiej Brytanii i USA przyznaje się do zerkania na smartfona w trakcie spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Średnio aż siedmiokrotnie w trakcie takiego wieczoru scrollują wiadomości lub sprawdzają media społecznościowe. Największymi rozpraszaczami są właśnie media społecznościowe (62%), na drugim miejscu służbowy e-mail (36%), a kolejne 30% zdradza, że ukradkiem gra na telefonie, zamiast angażować się w rozmowę.

The Boring Phone ma pokazać ludziom, że życie towarzyskie może wyglądać lepiej, gdy odłożą smartfon na bok.

The Boring Phone będzie rozdawany za darmo

Heineken i Bodega zaprezentują The Boring Phone podczas Milan Design Week w czwartek 18 kwietnia. Później urządzenia zostaną rozdane imprezowiczom na całym świecie, by mogli się odłączyć od sieci i w pełni cieszyć czasem spędzonym z przyjaciółmi, rodziną i bliskimi.

Jeśli nie uda ci się zdobyć fizycznego egzemplarza The Boring Phone, nic straconego. Dedykowana aplikacja, która zmieni smartfony w „nudne” zostanie uruchomiona w czerwcu

– zapowiadają pomysłodawcy The Boring Phone.

The Boring Phone – dane techniczne:

telefon z klapką, wymiary 108 x 55 x 18,9 mm, 123 g,

wyświetlacz wewnętrzny 2,8” QVGA, zewnętrzny 1,77" QQVGA,

pamięć wewnętrzna 128 MB, rozszerzenie microSD do 32 GB,

łączność Dual SIM, 2G, 3G, 4G, Bluetooth 4.2,

radio FM, wyjście audio 3,5 mm,

port microUSB.

aparat 0,3 Mpix + flesz LED,

wymienny akumulator 1450 mAh,

czas pracy do 6 godzin rozmów w sieciach 3G/4G, do 20 godzin rozmów w sieciach 2G, ponad tydzień czuwania.

