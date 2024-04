To koniec Nokii? Pierwszy smartfon HMD na renderach

Do sieci trafiły rendery smartfona HMD Pulse. To pierwszy tego typu model pod marką własną producenta.

Firma HMD Global do tej pory znana była z produkowania telefonów sprzedawanych pod legendarną marką Nokia. Wygląda jednak na to, że producent szykuje się do definitywnego zamknięcia tego etapu swojej działalności i już wkrótce na półkach sklepowych zobaczymy pierwsze modele oferowane po prostu jako HMD.

HMD Pulse - wygląd i specyfikacja

Prawdopodobnie pierwszym tego typu smartfonem będzie HMD Pulse, którego rendery trafiły właśnie do sieci. Sam telefon na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się z tłumu, przynajmniej swoim wyglądem. Jeśli wierzyć opublikowanym materiałom, będzie to prosta konstrukcja bez dodatkowych zdobień. Uwagę przykuwa co najwyżej otwór na aparat umieszczony pośrodku górnej belki wyświetlacza oraz prosta wyspa aparatu na pleckach.

Specyfikacja również nie zapowiada się ekscytująco. Wygląda na to, że HMD Pulse będzie modelem na wskroś budżetowym. Według przecieku telefon ma być wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,56" o rozdzielczości HD+, aparat o rozdzielczości 13 Mpix i akumulator 5000 mAh. W roli procesora dostaniemy niesprecyzowaną jeszcze jednostkę ośmiordzeniową.

Powyższe informacje pochodzą z nieoficjalnego źródła, więc do czasu potwierdzenia ich przez producenta warto traktować je z lekkim przymrużeniem oka. Wydają się one jednak pokrywać z oficjalnymi planami HMD Global, które już w zeszłym roku potwierdziło, że zamierza sprzedawać telefony także pod własną marką.

