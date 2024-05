Motorola razr 50 odsłania karty. Będzie kolejny hit?

Motorola szykuje kolejny składany smartfon z serii razr. Premiera zbliża się wielkimi krokami, ale o samym smartfonie wiemy już niemal wszystko. Właśnie pojawiły się rendery pokazujące, jak będą wyglądać nowe modele.

Spodziewamy się, że Motorola pokaże w 2024 roku modele ze składanym ekranem o przekątnej 6,9 cala i 3,6-calowym OLED-em na okładce. Urządzenia już pojawiły się w chińskiej bazie certyfikatów dla elektroniki, więc mamy sporo informacji o specyfikacji Motoroli razr 50. Ponadto do sieci trafiły rendery pokazujące modele razr 50 i razr 50 Ultra.

Motorola razr 50 i razr 50 Ultra: specyfikacja

Warto zauważyć, że ekran okładki nieco się różni między modelem standardowym i Ultra. Choć rzekomo mają mieć ten sam rozmiar, okładka razr 50 Ultra sięga aż do zawiasu, a razr 50 ma tu mały margines. Dzięki renderom wiemy też, że Motorola również sięga po modne ostatnio wykończenie skóropodobne, ale nie będzie to jedyny typ do wyboru.

Motorola razr 50 ma dostać większy ekran OLED o przekątnej 6,9 cala z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Przy tym będzie miał rozdzielczość FHD+. W środku ma pracować czip MediaTek Dimensity 7300X. Aparat główny dostanie matrycę 50 MPix, szerokokątny 13 MPix. Frontowa kamera ma mieć matrycę 32 MPix. W bazie TENAA można znaleźć informację o od 8 do 16 GB RAM-u i nawet 1 TB pamięci na dane, jednak dostępność pamięci będzie zależeć od lokalnej dystrybucji. Akumulator nie będzie imponujący: 3950 mAh. To łączna pojemność dwóch ogniw (1075 + 2875 mAh), umieszczonych w dwóch częściach smartfonu.

Motorola razr 50 ma mieć wymiary 171,3 × 73,9 × 7,2 mm po rozłożeniu i ważyć 188 gramów.

Szczegółów specyfikacji wyższego modelu jeszcze nie poznaliśmy.

Spodziewamy się, że smartfony te zostaną oficjalnie zaprezentowane już w czerwcu 2024 roku. Poprzednie modele zrobiły na nas bardzo dobre wrażenie, więc poprzeczka została zawieszona dość wysoko. Konkurencja będzie zacięta, bo inni producenci również szykują się do prezentacji swoich składaków, na czele oczywiście z Samsungiem i serią Galaxy Flip.

Źródło zdjęć: własne, TENAA, 91Mobiles

Źródło tekstu: TENAA, 91Mobiles