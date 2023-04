Motorola RAZR 40 Ultra przetestowana w Geekbench. Oto jej specyfikacja

Motorola podobno pokaże wkrótce dwa nowe składane smartfony z serii RAZR. Jedno z nich może zostać wypuszczone na rynek jako Motorola RAZR 40 Ultra. Smartfon o takiej nazwie został zauważony w aplikacji Geekbench.

Z dotychczasowych doniesień wynika, że Motorola wkrótce zaprezentuje dwa nowe "składaki", czyli smartfony RAZR Pro 2023 i RAZR Lite 2023. Pierwszy z nich, lepiej wyposażony, typowany był wcześniej do wydania jako Motorola RAZR Plus 2023. Na niektóre rynki urządzenie to może trafić jako Motorola RAZR 40 Ultra i pod taką nazwą zostało przetestowane w programie Geekbench 5.

Nadchodzący składany smartfon Motoroli uzyskał wynik 1285 punktów dla jednego rdzenia oraz 3810 punktów w Multi-Score. Przy okazji poznaliśmy część specyfikacji tego urządzenia.

Widoczne powyżej dane wskazują, że Motorola RAZR 40 Ultra jest napędzana układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspieranym przez 8 GB RAM-u. Według innych raportów ma być dostępna również wersja z 12 GB pamięci operacyjnej.

Urządzenie ma być wyposażone w 6,7-calowy składany wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Ma też mieć jeden z największych ekranów okładki na rynku, jeśli uwzględnimy "składaki" z klapką. Ten ostatni zostanie zintegrowany z obiektywami dwóch aparatów fotograficznych oraz lampą błyskową LED.

Motorola RAZR 40 Ultra będzie (według nieoficjalnych informacji) zasilana akumulatorem o pojemności 3640 mAh z szybkim ładowaniem z mocą do 33 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13.

Premiera w dzień dziecka

Oczekuje się, że oficjalna premiera tegorocznych składanych smartfonów Motoroli odbędzie się 1 czerwa. W tym dniu producent ma zorganizować w Madrycie (Hiszpania) specjalne wydarzenie inauguracyjne, podczas którego zobaczymy Motorolę RAZR Pro (czy też RAZR Plus / RAZR 40 Ultra) i gorzej wyposażoną oraz tańszą Motorolę RAZR Lite.

