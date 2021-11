Motorola Moto Tab G70 pojawia się w konsoli Google Play

Motorola szykuje tablet Motorola Moto Tab G70. Już teraz poznajemy kolejne szczegóły na temat specyfikacji tego modelu.

Motorola szykuje tani tablet Motorola Moto Tab G70. Sygnały na ten temat słyszeliśmy już wcześniej. Teraz nowy budżetowiec pojawił się w konsoli Google Play. Dowiedzieliśmy się, że nowy tablet będzie zasilany układem z serii MediaTek Kompanio. To układy firmy z Republiki Chińskiej przeznaczone specjalnie na rynek tabletów. Konsola Google Play mówi, że będzie to układ MediaTek MT8183A. MediaTek Kompanio 500 to z kolei MT8183. Będzie to zatem wariant właśnie tego układu.

Użytkownik otrzyma także 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie będzie działało pod kontrolą Androida 11. Możemy się tutaj spodziewać nakładki chińskiego Lenovo. To właśnie chińska firma jest właścicielem mobilnej Motoroli. Ciekawostką może być fakt, że nowy model będzie miał dość szerokie ramki. Obecnie nawet budżetowce takich nie mają, poczujemy się zatem jak w wehikule czasu. Nie znamy jeszcze reszty specyfikacji technicznej, ani ceny urządzenia. Motorola nie słynie jednak ze szczególnie mocnego strzeżenia swoich sekretów, także to kwestia czasu.

