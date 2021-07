MediaTek Kompanio 1300T - układ specjalnie dla tabletów

MediaTek zaprezentował swój nowy układ. Tym razem jest on jednak przeznaczony nie na smartfony, ale na tablety.

MediaTek jest największym projektantem układów mobilnych. Firma ta ma 37% rynku. Na rynku urośli też jednak konkurencyjny Qualcomm, Apple oraz chiński Unisoc. Wszystko to kosztem HiSiliconu oraz Samsunga. Teraz największy gracz w branży zaprezentował nowy układ. MediaTek Kompanio 1300T jest przeznaczony przede wszystkim na tablety. Niedawne przecieki mówiły, że nowy układ będzie miał nazwę Dimensity 1300T i jego pierwszym użytkownikiem będzie Honor i jego tablet Honor V7 Pro. Prawie wszystko okazało się prawdą - nazwa to jednak Kompanio 1300T. Nowy produkt powstał w technice 6 nm i składa się z ośmiu rdzeni.

Cztery z nich to Cortex-A78, natomiast pozostałe cztery to Cortex-A55. Za grafikę odpowiadać będzie Mali-G77 MC9. Nowy układ będzie w stanie współgrać z 16 GB RAM pamięci typu LPDDR4x oraz pamięcią wbudowaną typu UFS 3.1. W kwestii aparatu maksymalnie będzie to 108 Mpix. Kompanio 1300T jest w stanie obsługiwać wyświetlacze 120 Hz. Zgodnie z planami pierwszym tabletem z nowym układem będzie wyrób chińskiej firmy Honor. Model Honor V7 Pro pojawi się najpewniej w sierpniu.

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: mediatek, wł