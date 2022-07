Moto G32 po cichu wchodzi do sprzedaży. To solidny średniak z paroma atutami

Motorola bez większego rozgłosu wprowadziła do sprzedaży nowy smartfon średniej klasy – Moto G32. Urządzenie wyposażone jest w ekran 90 Hz, aparat 50 Mpix i akumulator 5000 mAh.

Rodzina telefonów z serii Moto G powiększyła się o kolejny model. Nowa Motorola Moto G32 wchodzi na globalne rynki, w tym do Europy. Telefon jest już dostępny w Niemczech, gdzie jego cena wynosi 229,99 euro, czyli w naszych realiach byłoby to 1099 zł. Co otrzymamy za tę kwotę?

Motorola Moto G32 to model z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) z odświeżaniem 90 Hz. Telefon o wymiarach 161,78 x 73,84 x 8,49 mm i masie 184 g jest odporny na lekkie zachlapania, jednak producent nie podaje konkretnej normy IP i ostrzega, że nie oznacza to wodoszczelności. Na wykonanej z plastiku obudowie znalazło się miejsce na czytnik linii papilarnych, wyjście jack 3,5 mm, a także głośniki stereo z Dolby Atmos.

Sercem Moto G32 jest układ Snapdragon 680 (2,4 GHz) z modemem 4G. Zapewnia łączność LTE Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC. Dostępny już w sprzedaży wariant pamięci łączy 4 GB RAM i 128 GB pamięci UFS, zapowiedziano też wersję z 6 GB RAM. Można zamontować również kartę microSD o rozmiarze do 1 TB.

Główną sekcję foto tworzy układ trzech aparatów: 50 Mpix (f/1,8, 0,64 µm, PDAF), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 118 °) i 2 Mpix makro (f/2,4). Zdjęcia selfie będzie można zrobić w rozdzielczości 16 Mpix (f/2,4).

Energię do pracy dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Wszystkim zarządza Android 12 z tradycyjnymi rozszerzeniami Moto.

Czy i kiedy Motorola Moto G32 wejdzie do Polski, jeszcze nie wiadomo.

Zobacz: Asus Zenfone 9 w przedsprzedaży. W prezencie Chromebook za 1 zł

Zobacz: Razr 2022 na nowym plakacie. Motorola przypomina o premierze



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Motorola