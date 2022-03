Motorola prezentuje smartfon Moto G22. Znamy polską cenę

Motorola zaprezentowała swój najnowszy tani smartfon. Moto G22 elegancko wygląda i oferuje całkiem niezłe wyposażenie, z głównym aparatem fotograficznym o rozdzielczości 50 Mpix czy baterią o pojemności 5000 mAh.

Motorola Moto G22 to najnowszy przedstawiciel popularnej linii smartfonów Moto G. Urządzenie zostało wyposażone w duży wyświetlacz o rozdzielczości HD+, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz. Ekran ma otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix, a czytnik linii papilarnych został umieszczony na boku urządzenia. Główny aparat z tyłu to jednostka o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszą mu: aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, aparat do zdjęć makro oraz czujnik głębi.

Obudowa smartfonu została wykonana z przyjemnego w dotyku poliakrylu z powłoką ochronną i będzie dostępna w kolorach Iceberg Blue (Mroźny Błękit), Cosmic Black (Kosmiczna Czerń) oraz Pearl White (Biała Perła). W jej wnętrzu pracuje chipset MediaTek Helio G37, który współpracuje z 4 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Na wyposażeniu smartfonu znalazła się łączność 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 i NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, portu USB-C i gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 15 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Dostępność i cena

Motorola Moto G22 będzie dostępna w Polsce w konfiguracji 4/64 GB pod koniec marca 2022 roku. Smartfon będzie można kupić w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik i Neonet, w ofercie operatora sieci Plus oraz w sklepie internetowym na motorola.com. Rekomendowana cena detaliczna to 799 zł.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola