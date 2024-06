Motorola Moto E14 – elegancja i funkcjonalność w przystępnej cenie

Motorola wprowadziła do polskich sklepów nowy, kolorowy smartfon na każdą kieszeń. Moto E14 łączy w sobie dużą funkcjonalność z prostotą i elegancją, która może się kojarzyć ze znacznie droższymi produktami tej marki.

Motorola Moto E14 to propozycja dla tych, którzy szukają solidnego smartfonu w przystępnej cenie. Choć jest to urządzenie z dolnej półki cenowej, oferuje funkcje przewyższające oczekiwania. Design Moto E14 odzwierciedla najnowsze trendy z linii Edge – kompaktowy moduł kamery jest harmonijnie wkomponowany w obudowę, a elegancji całości dodają zaokrąglone krawędzie. Urządzenie waży 178,8 g i ma wymiary 163,5 x 74,5 x 7,99 mm, co przekłada się na wygodę użytkowania. Tylny panel pokryty jest matowym materiałem, co zapobiega pozostawaniu śladów po palcach. Motorola Moto E14 dostępna jest w trzech kolorach charakterystycznych dla marki Motorola: grafitowym, jasnozielonym i lawendowym.

Motorola nie zapomniała o wygodzie, wyposażając model Moto E14 w ekran HD o przekątnej 6,6 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Osiąga on maksymalną jasność na poziomie 537 nitów. Ekran IPS LCD jest zabezpieczony przed uszkodzeniami szkłem Corning Gorilla Glass 3, a całość spełnia normę IP52, chroniąc przed kurzem i zachlapaniem. Serce urządzenia stanowi układ Unisoc T606, wspierany przez 2 GB RAM-u, z opcją rozszerzenia dzięki funkcji RAM Boost, oraz 64 GB pamięci masowej (UFS 2.2), którą można powiększyć za pomocą karty microSD. Akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 15 W.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, Motorola Moto E14 ma wspomagany przez AI główny aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2) z PDAF i LED-ową lampą błyskową. Aparat do selfie ma rozdzielczość 5 Mpix (f/2.2). Jednym i drugim możemy nagrywać wideo w jakości FullHD przy 30 klatkach na sekundę. Polska wersja Moto E14 obsługuje dwie karty nanoSIM i działa pod kontrolą systemu Android 14 (Go edition).

czerwiec 2024 178.8 g, 7.99 mm grubości 2 GB RAM 64 GB, microSD do 1000 GB - 13 Mpix + 5 Mpix 6.56" - IPS LCD (720 x 1612 px, 269 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Motorola Moto E14 2/64 GB trafiła do sprzedaży w Polsce i będzie można ją kupić w sieciach sklepów: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 399 zł.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola