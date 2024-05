Motorola Edge 50 Pro – test flagowca, który stał się średniakiem

Motorola zrobiła spore zamieszanie w swoim portfolio smartfonów, tworząc model Edge 50 Pro, który w benchmarkach wypada znacznie słabiej od swojego poprzednika. To efekt wymiany flagowych podzespołów na ich średniopółkowe odpowiedniki.

W moje ręce wpadła Motorola Edge 50 Pro. To bezpośredni następca wprowadzonej na rynek rok wcześniej Motoroli Edge 40 Pro, która była pełnoprawnym i całkiem udanym flagowcem z topowymi podzespołami pracującymi wewnątrz obudowy. W przypadku nowszego modelu sporo się zmieniło i otrzymaliśmy urządzenie, które jest dobrze wyposażonym, ale jednak średniakiem. A jak się ono sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (XT2403-2):

Polimerowa obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass (przód),

Wymiary: 161,23 x 72,4 x 8,19 mm, masa: 186 g,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP68,

6,7-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli (446 ppi), 144 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia,

Optyczny czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), głośniki stereo,

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (1 x Cortex-A715 @2,63 GHz + 4 x Cortex-A715 @2,4 GHz + 3 x Cortex-A510 @1,8 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Adreno 729,

12 GB RAM-u LPDDR 4X (+ do 12 GB pamięci wirtualnej), 512 GB pamięci masowej UFS 2.2 (463 GB dla użytkownika),

1 gniazdo na kartę nanoSIM, eSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.4, NFC, GPS / Glonass / Galileo, cyfrowy kompas, USB-C 3.1, USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/1,55", 1,0 µm), obiektyw 25 mm z przysłoną f/1.4, wielokierunkowy PDAF, laserowy autofocus (ToF), optyczna stabilizacja obrazu, lampa LED, filmy 4K@30fps,1080p@30/60/120fps; drugi aparat 13 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 16 mm z przysłoną f/2.2, autofocus, zdjęcia makro; trzeci aparat 10 Mpix, teleobiektyw 67 mm z przysłoną f/2.0, PDAF, optyczna stabilizacja obrazu, powiększenie optyczne 3x,

Przedni aparat 50 Mpix, obiektyw 21 mm z przysłoną f/1.9, autofocus, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator o pojemności 4500 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 125 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 10 W,

Android 14 z interfejsem Hello UI (test na oprogramowaniu U2UM34.27-38-1),

Cena: 2999 zł.

kwiecień 2024 186 g, 8.19 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 13 Mpix + 10 Mpix + 50 Mpix 6.7" - P-OLED (1220 x 2712 px, 446 ppi) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 2,63 GHz Android v.14.0 4500 mAh, TurboPower, USB-C

Zawartość pudełka

Motorola Edge 50 Pro sprzedawana jest w ekologicznym, szarym pudełku kartonowym. Poza smartfonem w kolorze Moonlight Pearl (perłowym), znalazłem w nim ładowarkę sieciową o mocy 125 W, przewód USB-C, metalową igłę do wysuwania tacki na kartę nanoSIM oraz etui na telefon. Zestaw został uzupełniony o krótką instrukcję obsługi oraz dodatkowe informacje o normach i bezpieczeństwie.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Smartfonom marki Motorola można zarzucić różne rzeczy, ale na pewno nie to, że źle wyglądają. Mnie osobiście Edge 50 Pro urzekł swoim designem oraz oryginalnym, perłowym panelem tylnym. I co z tego, że to plastik, skoro świetnie wygląda, jest przyjemny w dotyku, nie zbiera odcisków palców i bardzo dobrze leży w dłoni. Głównym elementem tylnego wystroju jest lekko wystająca „wyspa” fotograficzna z obiektywami trzech aparatów fotograficznych, lampą LED oraz czujnikami światła i odległości (ToF).

Przód smartfonu jest, niestety, podatny na „palcowanie”. Po zakrzywionym po bokach szkłem Gorilla Glass znajduje się podobnie zakrzywiony wyświetlacz z otworem na obiektyw aparatu do selfie. Nad nim z kolei można wypatrzeć wąską szczelinę wylotową górnego głośnika.

Ramka smartfonu została wykonana z aluminium. W jej dolnej części znajdziemy port USB-C, tackę na kartę nanoSIM, wylot dolnego głośnika oraz otwór jednego z mikrofonów – drugi jest po przeciwnej stronie. Z kolei na prawym boku producent umieścił przyciski głośności oraz przycisk zasilania.

Biometria

Motorolę Edge 50 Pro można odblokować między innymi za pomocą biometrii. Do dyspozycji mamy podekranowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Oba te rozwiązania podczas testów działały bardzo dobrze i przede wszystkim szybko.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Jedną z mocnych stron testowanej Motoroli Edge 50 Pro jest niemal doskonała jakość obrazu na zastosowanym tu wyświetlaczu. Wyróżnia się on świetnymi kolorami, doskonałym kontrastem i wysoką jasnością, która sięgnęła 516 nitów przy regulacji ręcznej oraz 1339 nitów przy regulacji automatycznej. Szczytowa jasność, podawana przez producenta, wynosi 2000 nitów.

Kolory Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Naturalne 6675 K 96,2% sRGB

67,5% AdobeRGB

69,4% DCI P3 98,0% sRGB

67,5% AdobeRGB

69,4% DCI P3 0,16 (1,13) Promienne 6680 K 99,8% sRGB

88,3% AdobeRGB

95,9% DCI P3 144,9% sRGB

99,8% AdobeRGB

102,6% DCI P3 0,11 (1,01) Żywe 7480 K 100% sRGB

91,8% AdobeRGB

99,4% DCI P3 166,3% sRGB

114,6% AdobeRGB

117,8% DCI P3 0,12 (0,93)





Motorola zastosowała tu odświeżanie obrazu na poziomie 144 Hz, co przekłada się na płynny ruch (na przykład podczas przewijania menu), a także dość wysoką rozdzielczość (jak na średniaka), co przy zagęszczeniu punktów na poziomie 446 ppi przekłada się na ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi obraz.

Głośniki i jakość dźwięku

Motorola Edge 50 Pro została wyposażona w głośniki stereo, które grają głośno i donośnie. Maksimum zmierzone w odległości około 60 cm od głośników wyniosło aż 88,9 dB podczas słuchania muzyki z Tidala oraz 90,1 dB przy odtwarzaniu niektórych dzwonków zapisanych w pamięci telefonu.

Wartości najwyższe dotyczą przede wszystkim najwyższych tonów. Wszystkie odtwarzane tony brzmią tu bardzo dobrze i czysto. Brakuje, jak zwykle, głębszych basów. Te uzyskamy, jeśli sięgniemy po w miarę dobre słuchawki. Podłączymy je przez USB-C lub Bluetooth.



Interfejs systemowy i aplikacje

Smartfon marki Motorola pracuje pod kontrolą systemu Android 14, do którego producent dorzucił kilka dodatków w ramach interfejsu Hello UI. Nie modyfikuje on w znacznym zakresie domyślnego interfejsu mobilnego systemu firmy Google, który jest schludny i funkcjonalny, a poruszanie się po nim nie sprawia większych problemów.

Jak przystało na niemal czysty system Android, znajdziemy w nim przede wszystkim komplet aplikacji Google, zarówno systemowych i służących do komunikacji, jak i multimedialnych. Jest też kilka dodatków, przy czym te od producenta zostały zebrane w folderze Moto. Jest tu między innymi aplikacja Moto, która pozwala z jednego miejsca zarządzać wieloma aspektami smartfonu, czy Family Space, pozwalająca tworzyć wydzielone miejsca na przykład dla dzieciaków. Z kolei za pomocą narzędzia Ready For połączymy telefon z laptopem, korzystając z możliwości Motoroli na większym ekranie.

Nabywcy Edge 50 Pro mogą liczyć na 3 lata dużych aktualizacji systemu oraz 4 lata poprawek bezpieczeństwa.

Łączność

Motorola Edge 50 Pro oferuje komplet nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, na czele z 5G i Wi-Fi 6E, dzięki którym mogłem sprawnie korzystać z Internetu. Oczywiście, o ile byłem w zasięgu odpowiedniej sieci. Za pomocą Bluetooth mogłem połączyć smartfon z zegarkiem czy słuchawkami, a po NFC sięgałem w sklepach przy kasie, do zbliżeniowego płacenia telefonem.

Podczas testów nie miałem też problemów ze skorzystaniem z funkcji VoLTE czy WiFi Calling (karta SIM nju mobile). To ostatnie jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ mieszkam w miejscu z bardzo słabym zasięgiem sieci komórkowych. Na wyposażeniu jest też eSIM. Tylko z jego użyciem możemy skorzystać z funkcji dual SIM, ponieważ jest tylko jeden slot na kartę nanoSIM.

Z kolei w nieznanej okolicy przyda się sprawnie działający odbiornik nawigacji satelitarnej, a także cyfrowy kompas, który wskaże północ (i nie tylko).

Aparaty fotograficzne

Motorola Edge 50 Pro została wyposażona w bogaty i wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych. Dwa z nich, główny z tyłu i przedni, mają rozdzielczość 50 Mpix, choć domyślne robią zdjęcia o rozdzielczości 4 razy mniejszej. Do tego aparat ultraszerokokątny z funkcją makro oraz teleobiektyw z zoomem optycznym 3x. Dwa tylne aparaty, głowny i teleobiektyw, dysponują optyczną stabilizacją obrazu. Wszystkie aparaty mają autofocus.

Do korzystania z tego wszystkiego służy aplikacja Aparat, z której obsługą każdy powinien sobie poradzić. Oferuje ona kilkanaście trybów pracy, wśród których znajdziemy między innymi tryb PRO (z nastawami manualnymi i zapisem w formacie RAW), Podwójny zapis (zdjęcia i filmy jednocześnie z przedniego i tylnego aparatu) czy Tilt-Shift.

Jakość zdjęć i filmów

W dobrych warunkach oświetleniowych wszystkie aparaty na pokładzie testowanej Motoroli robią bardzo dobre jakościowo zdjęcia. Są one ostre, szczegółowe oraz ładne kolorystycznie. Kontrast jest duży, a zakres dynamiki szeroki. Główny aparat można łatwo „zmusić” do robienia zdjęć z powiększeniem 2x, dlatego takie również umieściłem w poniższej galerii.

Zaskakująco dobrze wypadają również zdjęcia wykonane w nocy. Wyglądają one naturalnie i nie przesadzają z rozjaśnianiem tego, co powinno być ciemne. Zdecydowanie najsłabiej radzi sobie w takich warunkach aparat ultraszerokokątny.

Główny aparat można łatwo przełączyć na robienie zdjęć w rozdzielczości 50 Mpix. Są one trochę bardziej szczegółowe, ale równocześnie zajmują znacznie więcej miejsca.

A tak wyglądają zdjęcia zrobione z maksymalnym powiększeniem, który w Motoroli Edge 50 Pro wynosi 30x.

Jak wspomniałem wcześniej, aparat ultraszerokokątny potrafi robić zdjęcia makro. Te wypadają rewelacyjnie.

Świetnie wypadają również zdjęcia wykonane przednim aparatem. Warto tu między innymi zwrócić uwagę na zachowanie naturalnego koloru skóry, co nie każdemu się udaje. Aparat można zmusić do robienia zdjęć w rozdzielczości 50 Mpix (wystarczy zmienić opcję w ustawieniach), ale w zasadzie nie ma po co tego robić.

Wszystkie aparaty w testowanej Motoroli potrafią nagrywać filmy 4K z szybkością 30 klatek na sekundę i wychodzi im to całkiem nieźle (patrz przykłady poniżej). Wśród dostępnych opcji jest stabilizacja pozioma (tylko FullHD@30fps), dzięki której możemy trzymać telefon w dowolny sposób, a film zawsze będzie wypoziomowany.

Wydajność

Motorola Edge 50 Pro, choć jest bezpośrednim następcą flagowej Motoroli G40 Pro, sama jest tylko „średniakiem”, który jest napędzany Snapdragonem 7 Gen 3. Ten co prawda współpracuje z aż 12 GB RAM-u, lecz jest to dosyć już leciwy LPDDR4X, z którego teraz korzystają tańsze urządzenia. Na szczęście jednak wciąż mamy tu do czynienia ze sprzętem o wystarczającej wydajności do tego, by wszystko tu działało płynnie i się nie zacinało.



Wysoka kultura pracy testowanego urządzenia to również trzymanie w ryzach temperatury oraz brak występowania zjawiska throttlingu, nawet przy długotrwałym wysokim obciążeniu podzespołów. W takim przypadku obudowa smartfonu rozgrzała się w najcieplejszym miejscu do 39,3°C.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie HTC U23 Pro 701715 1049 2894 505 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 40 Pro - 2001 5344 2040 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola RAZR 40 649827 1027 2963 511 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Oppo Reno10 Pro 5G 628872 1013 2794 410 Oukitel WP30 Pro 768180 1137 3509 186 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) HTC U23 Pro 830 99,60% 1064 2208 50,9 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Edge 40 Pro 3645 80,30% 4324 7333 47,3 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola RAZR 40 835 99,50% 991 2249 47,6 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Oppo Reno10 Pro 5G 690 99,60% 891,4 1926 46,5 Oukitel WP30 Pro 1310 99,20% 1302 2920 45 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



Testowana Motorola została wyposażona w 512 GB pamięci masowej, z czego użytkownik ma do swojej dyspozycji 463 GB przestrzeni na swoje pliki czy aplikacje. Ze specyfikacji smartfonu wynika, że nie jest to pamięć typu UFS 4.0, której używają najnowsze flagowce, a zaledwie UFS 2.2. Takiej samej pamięci masowej używa budżetowa Motorola Moto G04.

Zasilanie

Motorola Edge 50 Pro jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów, powinno to wystarczyć na niemal 7 godzin grania lub prawie 13,5 godziny oglądania filmów.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Gdy korzystałem z testowanego smartfonu w typowy dla siebie sposób, mogłem sięgać po ładowarkę niemal co dwa dni. Czas ten można oczywiście łatwo skrócić do kilku/kilkunastu godzin, a także wydłużyć do kilku dni. Wiele zależy od tego, jak korzystamy z urządzenia.

Smartfon jest sprzedawany z ładowarką o mocy 125 W. Pozwala ona naładować pustą baterię do 100% w niecałe 20 minut (producent podaje 18 minut). Pierwsze 10 minut wystarczy, by naładować akumulator do połowy.

Baterię w testowanej Motoroli można również naładować bezprzewodowo. Energię zgromadzoną w baterii można również indukcyjnie udostępnić innym urządzeniom, które obsługują ten rodzaj ładowania.

Podsumowanie

Na początek muszę wyraźnie stwierdzić, że ubiegłoroczny model Edge 40 Pro bardzo mi się podobała i uważałem to urządzenie za naprawdę udanego flagowca. Tymczasem Motorola postanowiła mocno ograniczyć koszty, czego efektem jest model Edge 50 Pro. Wciąż pozostało w tym sprzęcie wiele topowych rozwiązać, na przykład świetny zestaw aparatów fotograficznych, który dobrze sobie radzi zarówno w dzień, jak i w nocy. Na pochwałę zasługuje również czytelny w każdych warunkach wyświetlacz czy mocne i czysto grające głośniki stereo.

Z drugiej strony, mamy tu podzespoły przeznaczone dla urządzeń średniopółkowych, które w testach wypadają znacznie słabiej niż to, z czym mieliśmy do czynienia w poprzedniczce testowanej Motoroli. To między innymi napędzający wszystko Snapdragon 7 Gen 3 czy nienajszybsze już pamięci RAM i masowa. Na szczęście, jest to wszystko wciąż zamknięte w ładnej obudowie, która nieźle chroni urządzenia przed pyłami i wodą.

Motorola Edge 50 Pro kosztuje 2999 zł, czyli o 1800 zł mniej od początkowej ceny Motoroli Edge 40 Pro. Zamiast flagowca z prawdziwego znaczenia mamy teraz drogiego średniaka. Czy warto ten smartfon kupić? Myślę, że może to być niezłe rozwiązanie, które chciałyby mieć flagowca, ale jednak wolą zaoszczędzić. Wydajność Motoroli wciąż jest wystarczająca na co dzień, a dodatkowo otrzymujemy tu solidny sprzęt, który ma wiele do zaoferowania swoim użytkownikom. Jednak niesmak związany z downgradem pozostaje.

Ocena końcowa: 8/10



Wady:

Obudowa smartfonu jest „tylko” plastikowa,

Dual SIM tylko z wykorzystaniem eSIM,

Duży downgrade w stosunku do poprzednika, dość przeciętna wydajność,

Flagowiec stał się średniakiem.

Zalety:

Świetny wygląd, wysoka jakość wykonania,

Pyło- i wodoszczelność na poziomie IP68,

Sprawne działanie biometrii,

Niemal doskonały wyświetlacz,

Wysoka jakość dźwięku z głośników stereo,

Schludny i funkcjonalny interfejs systemowy, dodatki Motoroli,

Bardzo dobra jakość zdjęć, zarówno w dzień, jak i w nocy,

Dobry czas pracy na baterii,

Bardzo szybkie ładowanie baterii, ładowanie bezprzewodowe.

Galeria zdjęć telefonu

