Motorola jak CAT. Już wkrótce wzmocniony smartfon Moto

W lutym Motorola zawarła porozumienie z Bullitt Group, producentem telefonów marki CAT. Już wkrótce poznamy pierwszy efekt ich wspólnych działań. Zbliżą się nowa, wzmocniona Moto.

Motorola była jednym z pierwszych producentów wzmocnionych smartfonów z Androidem – w pionierskich latach systemu Google’a była to seria Defy, w późniejszych – telefony z linii Moto Z Force i Moto X Force. Teraz producent powraca do takiego rodzaju sprzętu, a już wkrótce należy spodziewać się nowego modelu o zwiększonej odporności.

Nowa wytrzymała Motorola powstanie nie pod skrzydłami Lenovo, lecz wyprodukuje ją Bullitt Group. Ta brytyjska grupa znana jest przede wszystkim z pancernej marki Cat Phones, ma też na koncie wzmocniony telefon Land Rover Explore. Współpraca między tymi dwoma markami została ogłoszona w lutym, gdy pojawiła się pierwsza zapowiedź pancernej Motki.

Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje na temat tego modelu. Wynika z nich, że smartfon będzie napędzany przez układ Snapdragon 662 (11 nm, GPU Adreno 610). Nie jest to demon szybkości, ale przyzwoicie działający średniak znany z zeszłorocznej serii Moto G9. Chociaż nie należy spodziewać się oszałamiającej szybkości pracy, jest to jednak interesująca alternatywa dla wszechobecnych we wzmocnionych telefonach układów MediaTeka. Dla użytkownika oznacza to większą szansę na stałe aktualizacje oprogramowania, z czym telefony z chipsetami MediaTek mają problemy.

Nowa, wzmocniona Motorola ma być ponadto wyposażona w akumulator 5000 mAh z ładowaniem 20 W. Obudowa telefonu będzie oczywiście pyło- i wodoszczelna (IP68, może IP69K), ma też wykazywać zwiększoną wytrzymałość na upadki.

Dalsze szczegóły nie są jeszcze znane, ale biorąc pod uwagę, że wytrzymała Motorola zostanie wyprodukowana przez Bullitt Group, należy spodziewać się telefonu w stylu tych sygnowanych marką CAT, a nie reaktywacji lżejszej i mniej odpornej serii Moto Z Force. Premiera już wkrótce.

