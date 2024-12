Mokry sen fanów Xiaomi Redmi - nadchodzi Małe Tornado

Po premierze Xiaomi Redmi K80 i Redmi K80 Pro, firma ogłosiła, że pracuje nad nowym smartfonem z serii Turbo. Jego nazwa kodowa to wymowne Little Tornado, czyli tytułowe Małe Tornado.

Xiaomi Redmi Turbo 4 będzie pierwszym na świecie z chipem Dimensity 8400

Jak sugerują przecieki, nowość Xiaomi będzie pierwszym smartfonem na świecie wyposażonym w potężny układ MediaTek Dimensity 8400. Chip ma być produkowany przez TSMC w procesie technologicznym 4 nm, z potężnym rdzeniem wydajnościowym Cortex-A725 taktowanym powyżej 3 GHz, a do tego dostanie to samo GPU co flagowy Dimensity 9400, czyli Immortalis-G925 MC12.

W AnTuTu Dimensity 8400 osiąga wyniki na poziomie 1,7 mln punktów, pokonując tym samym Snapdragona 8 Gen 2. Oprócz tego mówi się o ekranie OLED o rozdzielczości 1,5K, ładowaniu o mocy 90 W i bardzo przystępnej cenie pomiędzy 1500 a 2000 juanów, czyli 832 - 1109 zł.

Na Xiaomi Redmi Turbo 4 nie czekaj w Europie, choć nie do końca...

Seria Turbo zarezerwowana jest dla rodzimego, chińskiego rynku, na który trafi prawdopodobnie też Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro, wyposażony w Snapdragona 8s Elite. Nie należy jednak czuć się specjalnie zawiedzionym, bo prawdopodobnie Turbo 4 i Turbo 4 Pro trafią do Europy, ale pod innymi nazwami: Xiaomi Poco X7 i Xiaomi Poco F7.

Sam fakt nadchodzącej premiery Xiaomi Redmi Turbo 4 oficjalnie potwierdził Thomas Wang Teng, dyrektor generalny Redmi, który mówi w krótkim wideo o urządzeniu z nazwą kodową Małe Tornado.

