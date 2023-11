Mercusys MB110-4G: bezprzewodowy router LTE dla oszczędnych

MB110-4G to nowy bezprzewodowy router LTE należącej do TP-Link marki Mercusys. Urządzenie kusi niską ceną, która odpowiada jego możliwościom.

Mercusys to marka budżetowa, więc i jej pierwszy bezprzewodowy router LTE – Mercusys MB110-4G – to propozycja dla oszczędnych i niewymagających użytkowników. Jest to router stacjonarny, ale jak sugeruje producent, sprawdzi się w domkach letniskowych czy w innych miejscach podczas wakacyjnych wyjazdów.

Mercusys MB110-4G oferuje dostęp do internetu o prędkości WiFi sięgającej 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Technologia LTE kat. 4 umożliwia pobieranie danych z prędkością do 150 Mb/s i przesyłanie ich z prędkością do 50 Mb/s.

Pełna zgodność ze standardami FDD-LTE i TDD-LTE umożliwia działanie z większością operatorów na całym świecie. Konfiguracja jest routera Mercusys MB110-4G wymaga tylko włożenia karty nano SIM i włączeniach urządzenia, co od razu udostępni internet przez WiFi. Producent zapewnia, że zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi. Dla polepszenia zasięgu router ma również możliwość dodatkowego podłączenia zewnętrznych anten LTE.

W MB110-4G zastosowano dwa porty na zewnętrzne anteny 3G/4G, a także standardowe porty RJ45 10/100Mb/s. Tryb routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać MB110-4G również z kablowym połączeniem internetowym na wypadek braku zasięgu LTE. By używać tej funkcji, wystarczy podłączyć przewód Ethernet do portu WAN/LAN. Dostęp do sieci mogą uzyskać aż 32 urządzenia jednocześnie.

Za bezpieczeństwo połączeń odpowiadają standardy WPA-PSK i WPA2-PSK.

Urządzenie jest dostępne w cenie od 189 zł. Router objęto trzyletnią gwarancję producenta.

Zobacz: ZTE MU5120 to przenośny router 5G z ogromną baterią

Zobacz: ZTE ma nowy mobilny router z LTE Cat12. Znamy cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mercusys

Źródło tekstu: Mercusys