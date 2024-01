Mercusys Halo H60X: nowy, niedrogi system mesh z Wi-Fi 6

Należąca do TP-Link marka Mercusys wprowadza na polski rynek nowy system mesh, Halo H60X. Zestaw jest dostępny w pakietach zawierających dwie lub trzy jednostki.

Mercusys Halo H60X, podobnie jak inne produkty z serii Halo, wykorzystuje technologię Mercusys Mesh, umożliwiającą stworzenie spójnego systemu sieci bezprzewodowej i wzmocnienie sygnału Wi-Fi 6 w dużych mieszkaniach lub domach o powierzchni do 550 m2.

Halo H60X umożliwiają utworzenie jednej sieci Wi-Fi o wspólnej nazwie i haśle. Dzięki funkcji płynnego roamingu użytkownik ma ciągły dostęp Wi-Fi nawet podczas przemieszczania się po pokojach. Zestaw obsługuje technologię MU-MIMO i pozwala na podłączenie ponad 100 urządzeń.

Mercusys Halo H60X wykorzystuje standard Wi-Fi 6, zapewniając sumaryczne prędkości do 1,5 Gb/s (do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Dzięki czterokrotnemu wydłużeniu symbolu OFDM prędkość zwiększyła się o 11%. Mechanizm kolorowania BSS umożliwia identyfikację sygnałów sąsiednich sieci, która skutkuje redukcją przeciążenia, a dodatkowo technologia 1024-QAM przyczynia się do zwiększenia prędkości o 25% w porównaniu z wcześniejszą wersją 256-QAM. Z kolei technologia Beamforming koncentruje sygnał sieci bezprzewodowej w kierunku urządzeń.

Zestaw Mercusys Halo H60X wyróżnia się także funkcją Self-Healing, która w razie wystąpienia błędu na jednej z jednostek Halo automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia, aby uniknąć utraty sygnału i zapewnić ciągłość dostępu do sieci.

Główna jednostka Mercusys Halo H60XR wyposażona jest w trzy gigabitowe porty WAN/LAN, a każdą z jednostek satelitarnych Halo H60XS wyposażono w dwa gigabitowe porty LAN. Na zestaw trzyelementowy składają się router i dwie jednostki będące satelitami, natomiast w dwuelementowym znajduje się po jednym z każdych urządzeń.

Halo H60X zapewnia także rozbudowaną ochronę rodzicielską. Pozwala ona na stworzenie osobnych profili dla wszystkich członków rodziny, jak również na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz czasowe blokowanie dostępu do internetu. Konfigurację wszystkich funkcji zestawu ułatwia aplikacja mobilna Mercusys.

Zestaw zawierający dwie jednostki Halo H60X kosztuje ok. 380 zł, a cena kompletu trzech jednostek to ok. 550 zł. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.

Źródło zdjęć: Mercusys

Źródło tekstu: Mercusys