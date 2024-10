Sznuruj do MediaExpert. W tej cenie te słuchawki są bezkonkurencyjne

Ruszyliśmy z serią testów przystępnych cenowo słuchawek nausznikowych i w połowie odsłuchów wielka niespodzianka — CREATIVE Zen Hybrid SXFI ANC dostały duży rabat. Zanim więc jeszcze pełna recenzja, już teraz polecajka, bo trzeba się spieszyć.

Konkurencjo ucz się — tyle funkcji i tak obłędna cena

CREATIVE Zen Hybrid SXFI ANC to nauszne słuchawki Bluetooth z 40-mm przetwornikami, o doskonałych dla graczy niskich opóźnieniach dźwięku, ale też uzbrojone w technologię Super-X-Fi, którą docenią miłośnicy potężnego, przestrzennego brzmienia. Firma Creative zainwestowała w tę technologię ogrom pracy i serca, dzięki czemu efekt nie jest jedynie czczym, marketingowym bełkotem, tylko faktycznie potem nie chce się już słuchać bez SXFI.

Chociaż brzmienie jest w przypadku słuchawek Bluetooth kwestią kluczową, na nim nie kończą się zalety tego zestawu. Producent nie zapomniał o łączności wielopunktowej Multipoint, dzięki czemu nadchodzące połączenie może przejąć na chwilę słuchawki podłączone do komputera. Jest też wejście JACK 3.5 mm, dla tych którzy nie mogą się połączyć przez Bluetooth w danym momencie, chcą zupełnie pozbyć się opóźnień w grach czy np. skorzystać możliwości podłączenia się do systemu multimedialnego w samolocie. No a jak już przy samolotach jesteśmy, nie można zapomnieć o skutecznym systemie ANC, wycinającym tło otoczenia lub wręcz przeciwnie, pozwalającym na pełną obecność w trybie Ambient. Składane nauszniki pozwalają przy tym upchać nasze słuchawki nawet do skromnego bagażu podręcznego.

Zaskakująca wygoda

Nowe Creative’y to też duża wygoda noszenia za sprawą pałąku i poduszek nausznych z pamięcią kształtu oraz zaskakująco niskiej masy, zaledwie 271 gramów. Niska masa nie jest przy tym okupowana krótkim czasem pracy, bowiem bez ANC słuchawki pozwalają na nawet 70 godzin pracy, a z aktywnym suwaniem szumu otoczenia na aż 40 godzin na pojedynczym ładowaniu.

No i to brzmienie

Na pełną recenzję będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale ekscytowaliśmy się nim już przy cenie 419 zł. Teraz gdy cena spadła niespodziewanie do 369 zł, można śmiało mówić o zachwycie. Nie są to słuchawki udające monitory, dostajemy tutaj typowe dla tego segmentu v-kształtne, rozrywkowe zestrojenie. Dźwięk jest przy tym całkiem dobrze zrównoważony, z głębokim basem i ekscytującą średnicą. Tony wysokie są wyraźne, oferują dobrze wyważony blask i szczegółowość. To, co jednak najbardziej pozytywnie nastraja to wyjątkowo przestronna i głęboka scena muzyczna z dobrym umiejscowieniem instrumentów.

Doskonała promocja w MediaExpert

Arek Bała dał znać, że ledwie co otrzymał słuchawki a tu już porządna promocja. I faktycznie, tylko do 10 października z kodem PNU0410-101024 słuchawki CREATIVE Zen Hybrid SXFI ANC kosztują w MediaExpert zaledwie 369 zł, zamiast dotychczasowych 419 zł. Mało tego, dla osób, które zdecydują się na zakup ratalny, cena spada do 350,55 zł. Jest to najniższa jak dotąd cena na rynku — to nowy model i pierwszy raz aż tak staniał.



Choć nam się spodobały białe, czarnym też trudno odmówić elegancji

Promocja obejmuje oba warianty kolorystyczne. Zarówno testowaną przez nas biel ze złotymi akcentami, jak i klasyczną czerń. Linki podajemy poniżej.

Sprawdź aktualną promocję na słuchawki w kolorze:

👉 Białym

👉 Czarnym

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis

Źródło tekstu: MediaExpert, oprac. wł