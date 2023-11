Maxcom MM135L to telefon na każdą kieszeń

Maxcom wprowadził do sprzedaży telefon komórkowy, który łączy w sobie klasyczną prostotę w obsłudze oraz bardzo niską cenę. Urządzenie to sprawdzi się w przypadku seniorów, ale również wszystkich, którzy potrzebują taniego urządzenia do dzwonienia.

Coraz większą popularnością cieszą się winyle, analogowe aparaty, a wraz z nimi powracają do łask również klasyczne telefony komórkowe na klawisze, jeszcze sprzed ery smartfonów. Tego typu urządzenia ma w swojej ofercie Maxcom, a wśród nich najnowszy klasyczny telefon komórkowy MM135L.

Zgodnie z najnowszymi trendami, ma on w 100% ekologiczne opakowanie, dzięki czemu nie generuje niepotrzebnego plastiku i innych odpadów. Z myślą o minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, producent tego telefonu sprzedaje go bez ładowarki w zestawie.

Maxcom MM135L oferuje funkcję dual SIM oraz 32 MB + 32 MB pamięci, a zasilająca to wszystko bateria ma pojemność 600 mAh. Model ten został wyposażony w gniazdo USB-C, dzięki czemu szybko się ładuje i łatwo można go podłączyć do różnych urządzeń. Ergonomiczna konstrukcja telefonu sprawia, że doskonale i pewnie leży w dłoni, co zwiększa komfort użytkowania.

Telefon Maxcom MM135L to doskonały prezent dla osób dbających o ekologię oraz dla seniorów. Można go kupić między innymi w sklepie internetowym producenta na www.maxcom.pl, gdzie kosztuje tylko 72 zł.

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom