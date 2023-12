Maxcom FW67 Titan Pro: nowy smartwatch do zadań specjalnych

Maxcom FW67 Titan Pro to nowy zegarek, który może się spodobać aktywnym użytkownikom. Smartwatch jest bardzo wytrzymały, wytrzyma upadek z wysokości, zarysowania, skrajne temperatury, pył, kurz i wstrząsy.

Maxcom wprowadził do sprzedaży kolejny zegarek o zwiększonej wytrzymałości, model FW67 Titan Pro. Producent przekonuje, że jest to niezniszczalny smartwatch do zadań specjalnych, który sprawdzi się w ekstremalnych sytuacjach. Dowodzą tego testy, przeprowadzone przez… zawodników z drużyny hokejowej GKS Tychy, której Maxcom jest sponsorem.

Jak opisuje producent, Maxcom FW67 Titan Pro sprawdzi się m.in. podczas nurkowania, wspinaczki górskiej i wędrówek po trudnym terenie. Zegarek został poddany 20 testom militarnym MIL-STD-810 potwierdzającym trwałość konstrukcji i odporność na ciężkie warunki atmosferyczne i skrajne temperatury. Jego pancerna, metalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej jest odporna na wszelkiego rodzaju upadki i obicia. Dodatkowo 1,85-calowy ekran o rozdzielczości 320 x 382 zabezpiecza szkło Gorilla Glass.

Stopień ochrony gwarantuje IP69 oznacza, że Maxcom FW67 Titan Pro jest całkowicie pyłoszczelny, a jego części są tak zabezpieczone, że przetrwa kontakt z silną strugą wody pod ciśnieniem 80 do 100 barów. Wodoszczelność 5ATM oznacza, że TITAN bez problemu poradzi sobie na 50-metrowych głębokościach.

FW67 Titan Pro pozwala monitorować aktywności w wielu dyscyplinach, w tym treningi na siłowni, na korcie, bieżni, torze czy na basenie. Smartwatch rozpoznaje najpopularniejsze dyscypliny i w sumie ma do zaoferowania 70 trybów sportowych.

Nowy zegarek monitoruje najważniejsze dane o aktywności i informuje użytkownika o przebytym dystansie, liczbie spalonych kalorii, przemierzonych kroków i wartości tętna. O efektywne treningi w basenie zadba natomiast funkcja SWOLF. Niestety, nie ma GPS.

Maxcom FW67 Titan Pro mierzy natlenienie krwi oraz informuje o najwyższym i najniższym, dziennym wyniku. Z kolei funkcja pomiaru tętna 24/7 pozwala kontrolować dzienną aktywność, a inteligentny system zarządzania zdrowiem oceni poziom stresu na podstawie rytmu serca i innych parametrów zdrowotnych. Zegarek analizuje też jakość snu, dostarczając informacje o długości faz głębokich i płytkich.

FW67 Titan Pro jest wyposażony w akumulator o pojemności 380 mAh z funkcją minimalizowania zużycia, która umożliwia korzystanie z zegarka przez wiele dni. Smartwatch zapewnia 50-dniowy czas czuwania i do 15 dni codziennego użytkowania.

Zegarek ma też kilka innych, przydatnych funkcji. Można na nim sprawdzić na nim pogodę, odebrać i wykonać połączenia, a także odczytać powiadomienia z aplikacji, w tym komunikatorów.

Maxcom FW67 Titan Pro kosztuje 499 zł.

Źródło zdjęć: Maxcom