Lenovo Legion Tab Y700 – niepozorny tablet dla graczy

Legion Tab Y700 to jedna z nowości, jakie firma Lenovo zaprezentowała poza targami MWC 2022. Ten niepozorny tablet przedstawiany jest przez producenta jako model dla graczy, chociaż nie wygląda jak sprzęt z gamingowej rodziny Legion.

Na MWC 2022 Lenovo sypnęło nowościami głównie laptopowymi, ale poza barcelońskimi targami firma dokonała też prezentacji nowości z gamingowej serii Legion – w tym tabletu Lenovo Legion Tab Y700.

Urządzenie nie wygląda jak sprzęt do gier. Stonowana, prosta obudowa z metalowymi ramkami na bokach ma grubość tylko 7,9 mm, a całość waży 375 g.

Lenovo Legion Tab Y700 wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 8,8 cala, rozdzielczości WQXGA (2560 x 1600) i odświeżaniu 120 Hz. Zapewnia pokrycie 100% przestrzeni barw DCI-P3 i sięga 500 nitów jasności.

Sercem urządzenia jest co prawda nie topowy, ale całkiem wydajny chipset Snapdragon 870 (7 nm) z taktowaniem sięgającym 3,2 GHz i grafiką Adreno 650. Za sprawną pracę tabletu odpowiada też 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1 o wielkości 128 lub 256 GB. Na obudowie znalazło się ponadto miejsce na rozszerzenie za pomocą kart microSD do 1 TB.

Tablet Lenovo Legion Tab Y700 zapewnia łączność Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.1 i USB-C 3.1 Gen 2, zabrakło jednak łączności 5G, choć chipset daje taką możliwość. Dzięki wyjściu audio 3,5 mm można podłączyć przewodowe słuchawki. Wrażenia dźwiękowe dostarczają także głośniki stereo JBL z Dolby Atmos.

Sekcję fotograficzną tworzą dwa aparaty – 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Energię do pracy zapewnia akumulator 6550 mAh, który ma zapewnić 6 godzin grania non-stop. Gdy się wyczerpie, można go w trzy kwadranse zasilić do 100% z mocą 45 W. Zainstalowany w tablecie system to Android 12 z interfejsem ZUi 13.0.

Lenovo Legion Tab Y700 w wersji 8/128 GB wyceniony został w Chinach na kwotę 2699 juanów (1833 zł), lepiej wyposażony wariant 12/256 GB kosztuje 2999 juanów (2037 zł). Urządzenie wchodzi na rynek chiński od 10 marca.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Fone Arena