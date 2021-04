Lenovo Legion Duel 2 to zachwycający smartfon, który pęka jeszcze szybciej niż ROG Phone 5

Zaprezentowany wczoraj Lenovo Legion Phone Duel 2 to pod względem specyfikacji i konstrukcji jeden z najciekawszych smartfonów, jakie kiedykolwiek powstały. Niestety, podobnie jak jego konkurent ROG Phone 5, jest wyjątkowo łatwy do uszkodzenia.

Lenovo Legion Phone Duel 2 zadebiutował wczoraj. To ciekawie skonstruowany smartfon o mocnej specyfikacji. Prawie siedmiocalowy ekran AMOLED umieszczony został w obudowie z dwoma aktywnymi wentylatorami, zestawem przycisków jak na gamepadzie i z podwójną baterią, którą można ładować z dwóch portów USB C naraz. Sercem tej bestii jest Snapdragon 888 z 18 GB pamięci RAM.

Jak się jednak okazuję, tę bestię wyjątkowo łatwo złamać – dosłownie. Wykazał to niezawodny Zack z kanału JerryRigEverything, który poddał gamingową nowość Lenovo standardowym procedurom testowym – rysowaniu, przypalaniu, wyginaniu itd.

Na wideo zatytułowanym „Najfajniejszy telefon, jaki kiedykolwiek zepsułem” widać, że Lenovo Legion Phone Duel 2 to konstrukcja niezwykła, a detale pokazane na filmie robią doskonale wrażenie. Smartfon jest na swój sposób piękny, rewelacyjnie wygląda ekran, fajne są też gamingowe elementy obudowy...

Pomijając to, że z bocznych ramek łatwo zdrapać lakier, Lenovo Legion Phone Duel 2 zniósł testy Zacka dość dobrze, aż do próby wygięcia. Pod wpływem stosunkowo lekkiego nacisku smartfon po prostu sobie pękł, odsłaniając wnętrze (na wideo widać to po 8:45). Pęknięcie powstało na linii łączącej elementy tyłu obudowy, wzdłuż modułu z aparatami. Uszkodził się też wyświetlacz, chociaż nie pękł w całości, jak plecki obudowy – szkło Gorilla Glass 5 wytrzymało próby wygięcia.

Zbliżenie pęknięcia ujawnia porowaty przekrój metalowej ramki oraz zdradza przyczynę uszkodzenia – słabym punktem okazał się plastikowy element usprawniający działanie anteny. Podobny detal znajduje się z drugiej strony modułu z aparatami i tam telefon również pękł po wygięciu. „Legion Phone 2 to teraz Legion Phone 3, bo składa się z trzech części” – podsumował to Zack.

Podobne testy na kanale JerryRigEverything przeszedł wcześniej ROG Phone 5, który też szybko popękał, w podobny sposób, chociaż wydaje się jednak odrobię bardziej wytrzymały niż telefon Lenovo. W obydwu przypadkach coś jednak zawiodło – telefony gamingowe narażone są przecież na ściskanie i wyginanie w trakcie rozgrywki i powinny być przed takimi siłami zabezpieczone.

