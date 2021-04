Lenovo Legion Phone Duel 2 zadebiutował. Gamingowy mocarz od maja w Europie

Firma Lenovo zaprezentowała gamingowy Legion Phone Duel 2. Jest to jeden z najmocniejszych smartfonów, jakie dostępne są na rynku. W maju urządzenie pojawi się w sprzedaży w Europie.

Legion Phone Duel 2 wcześniej pojawiał się w zapowiedziach jako Legion 2 Pro i ma stanowić odpowiedź na najnowsze gamingowe modele konkurencji jak ROG Phone 5. Smartfon łączy wysoką wydajność z elementami konstrukcji, które ułatwiają zabawę najbardziej wymagającym graczom.

Zobacz: Asus zaprezentował trzy smartfony z serii ROG Phone 5

Lenovo Legion Phone Duel 2 można wręcz nazwać połączeniem telefonu z mobilną konsolą do gier. Urządzenie ma ogromny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,96 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz. Czułość dotyku wynosi 720 Hz, a maksymalna jasność sięga 1300 nitów. Za przetwarzanie obrazu odpowiada dodatkowy procesor Pixelworks Display.

Jeżeli komuś taki ekran wydaje się za mały, to Duela 2 można dodatkowo podłączyć do zewnętrznego monitora lub TV przez HDMI, a także do klawiatury i gamepada.

Drugim ważnym elementem konstrukcji jest obudowa, która ma zapewnić wygodę gry jak na przenośnej konsolce. Legion Phone Duel 2 został wyposażony w cztery ultradźwiękowe klawisze na boku obudowy (R1, R2, L2, L1) i dwa klawisze pojemnościowe (M2 i M3) z tyłu, a także dwa ekranowe (L3, R3) dzięki czemu gracze mogą jednocześnie wykonywać wiele czynności w grze, jak na konsolowym padzie.

Trzecia ważna cecha to topowa konfiguracja procesora i pamięci. Legion Phone Duel 2 napędzany jest przez układ Snapdragon 888 z GPU Adreno 660, któremu pomaga 12, 16 lub nawet 18 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Pamięć wewnętrzna UFS 3.1 ma 256 lub 512 GB wielkości. Takie połączenie w wymagających tytułach będzie generowało sporo ciepła – do jego rozpraszania służą dwa aktywne wentylatory chłodzące wraz z czterema grafitowymi płytami termicznymi i komorą parową – według Lenovo największą, jaką zastosowano w smartfonie.

Legion Phone Duel 2 łączy się z 5G w pasmach do 6 GHz i milimetrowych, zapewnia też komunikację Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Smartfon ma dwa porty USB C, dwa głośniki stereo na przednim panelu, a także cztery mikrofony do prowadzenia rozmów bez zakłóceń,

Sekcję fotograficzną w telefonie Legion Phone Duel 2 tworzy podwójny układ aparatów. Główny ma 64 Mpix (OmniVision OV64A, przysłona f/1,9), towarzyszy mu szerokokątny 16 Mpix (f/2,2, 123°). Zdjęcia selfie robi się natomiast wysuwanym aparatem 44 Mpix (Samsung GH1+, f/2,0).

Energię dostarcza bateria o pojemności 5500 mAh składająca się z dwóch ogniw 2750 mAh + 2750 mAh, całość można ładować z mocą 90 W, przez odbywa porty USB C na raz. Wszystkim zarządza Android 11.

Producent zapowiedział już, że Lenovo Legion Phone Duel 2 trafi do sprzedaży w Europie, co nastąpi w maju. Już teraz sprzęt wchodzi na rynek chiński. U nas podstawowy model 12 GB + 256 GB ma kosztować 799 euro (ok. 3600 zł), a za wariant 16 GB + 256 GB trzeba będzie zapłacić 999 euro (ok. 4500 zl). Topowy model z 18 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wyceniono na 1099 euro (5000 zł).

Zobacz: Nubia Red Magic 6 - debiutuje gamingowy smartfon z ekranem 165 Hz

Zobacz: iQOO Neo 5 to nowy, niedrogi smartfon 5G dla graczy. Ma dodatkowy procesor ekranu Pixelworks X5 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Xda Developers