iQOO Neo 5 to nowy, niedrogi smartfon 5G dla graczy. Ma dodatkowy procesor ekranu Pixelworks X5 Pro

Należąca do Vivo gamingowa marka smartfonów iQOO zaprezentowała najnowszy model w swoim portfolio – iQOO Neo 5. Telefon zwraca uwagę ciekawą specyfikacją z obsługą sieci 5G oraz przystępną ceną.

iQOO Neo 5 to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,62 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu wynosi 120 Hz, a reakcja na dotyk aż 1000 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 1300 nitów. Ekran zapewnia zgodność ze standardem HDR10+. Na tym jednak nie koniec. Pracę wyświetlacza wspiera dodatkowy procesor Pixelworks X5 Pro z silnikiem przetwarzania ruchu Motion Engine i funkcją Game Experience Mode. Zadaniem chipu jest optymalizacja grafiki w czasie rzeczywistym, tak by zapewnić płynną rozgrywkę w 120 kl./s przy nawet o 30% niższym zużyciu energii i temperaturze urządzenia niższej nawet o 10° C.

Sercem iQOO Neo 5 jest układ Snapdragon 870 (7 nm, GPU Adreno 650), którego pracę wspiera nowy system chłodzenia cieczą z dodatkową płytą grafitową o powierzchni 6000 mm². Dzięki temu połączeniu współczynnik rozpraszania ciepła został zwiększony do 210% w porównaniu z poprzednią generacją. Wrażenia w grach zwiększa silnik wibracji 4D Game Vibration 3.0.

Za wydajność smartfonu odpowiada także pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 8 lub 12 GB oraz pamięć UFS 3.1 128 lub 256 GB. Smartfon zapewnia łączność 5G SA/NSA, Dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.1, na obudowie ma złącze USB C i głośniki stereo.

Główny aparat ma 48 Mpix (Sony IMX598, f/1,79, OIS), towarzyszy mu szerokokątny 13 MPix (120°, f/2,2, zdjęcia makro 2,5 cm) oraz monochromatyczny 2 MPix (f/2,4). Przedni aparat ma 16 Mpix.

Akumulator w iQOO Neo 5 ma pojemność 4400 mAh i można go szybko naładować mocą 66 W.

iQOO Neo 5 wchodzi do sprzedaży w Chinach w cenach zaczynających się od 2499 juanów, czyli poniżej 1500 zł, za wariant 8/128 GB. Najdroższy model 12/256 GB kosztuje równowartość 1784 zł. To niezłe ceny, ale niestety, iQOO to marka dostępna głównie w Chinach, dla nas więc pozostaje tylko ciekawostką.

Źródło tekstu: fonearena