ROG Phone 5: nie naciskaj go zbyt mocno, bo się wygnie i rozsypie na kawałki

Asus zaprezentował niedawno trzy smartfony z gamingowej serii ROG Phone 5. Urządzenia robią świetne wrażenie wysoką wydajnością i ładnymi ekranami AMOLED, jednak zbyt intensywne granie może powodować trwałe uszkodzenie sprzętu. Jak to możliwe?

Najnowszy Asus ROG Phone 5 trafił w ręce Zacka z kanału JerryRigEverything. Ten youtube’owy twórca znany jest z bezlitosnych testów smartfonów, które poddawane są najróżniejszym próbom niszczenia. Pozwala to określić realną wytrzymałość nieraz bardzo drogich smartfonów.

„ROG Phone 5 ma problem – test wytrzymałości niezaliczony!” - to tytuł najnowszego filmu na kanale JerryRigEverything. Zack poddał smartfon Asusa standardowym procedurom jak rysowanie nożykami ekranu, tyłu obudowy i ramek czy też przypalanie. Pod wpływem takich działań ROG Phone 5 natychmiast stracił swoją urodę, spod ostrza odchodziły długie wstęgi lakieru, a gumowa zatyczka od portu USB odpadła od razu.

Najgorzej jednak wypadły próby wyginania. Zackowi udało się w rękach wygiąć telefon tak, że obudowa odkształciła się pośrodku, a następnie złamała w miejscu, gdzie na bocznej ramce schowana jest jedna z anten. Ekran jeszcze przez jakiś czas działał, później jednak całkowicie się uszkodził. Usterce uległ też silnik wibracyjny, ramka w końcu rozsypała się, a tylny panel całkowicie potrzaskał, pokrywając siateczką pęknięć.

Asus zastosował w modelu ROG Phone 5 standardowe połączenie metalowej ramki i szkła na pleckach. Zack zauważył jednak, że większość testowanych przez niego telefonów o podobnej konstrukcji przetrwała dokładnie takie same próby niszczenia. W przypadku kosztującego krocie (od 3499 zł) smartfonu gamingowego jest to poważna wpadka. Warto zwrócić uwagę, że uszkodzenie powstały na linii nacisku, na której może działać zwiększona siła podczas grania. Gdy w ferworze rozgrywki gracz będzie zbyt mocno obejmował obudowę w dłoniach i naciskał palcami wirtualne elementy sterowania, może dojść do podobnej usterki.

