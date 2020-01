Kiedy wreszcie na rynek wejdzie Xiaomi Mi Mix Alpha?

​ ​ Xiaomi Mi Mix Alpha miał oficjalnie pojawić się w grudniu. Nic takiego się jednak nie stało, a producent opóźnił debiut urządzenia.

Xiaomi Mi Mix Alpha pojawił się we wrześniu i został bardzo ciepło przyjęty. Chiński producent dostał bardzo dobre noty za sam fakt, że urządzenie na żywo jest dokładnie tym samym co na materiałach promocyjnych. Ekran na obu stronach obudowy, potrójny aparat, układ Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 GB pamięci RAM (LPDDR4X), 512 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.0) i akumulator o pojemności 4050 mAh z funkcją szybkiego ładowania (40W). Gdyby nie cena (11 tysięcy złotych) to byłoby to bardzo kuszące.

Do rynkowej premiery jednak... nie doszło (podejrzanych ofert na AliExpress i Taobao nie liczymy). Wcześniej Xiaomi mówił o debiucie w grudniu, teraz jednak marka przesunęła premierę na termin nieokreślony. Oficjalne zapytanie o nowy termin wysłał m.in. serwis Android Authority, ale Xiaomi milczy jak zaklęty.

Źródło tekstu: androidauthority, wł