iPhone 9 zadecyduje o przyszłości iPhone'a 12

Na pytanie o przyszłość iPhone'a 12 odpowiedzieć ma zupełnie inny model Apple'a. Chodzi tutaj o bardziej budżetowego iPhone'a 9. To właśnie on dzierży klucz do przyszłości swojego flagowego brata.

W ostatnim czasie na temat Apple i jego nadchodzącego iPhone'a 12 krąży wiele informacji, tylko problem jest taki, że one... wykluczają się wzajemnie. Szczególnie jeśli chodzi o to czy iPhone 12 w tym roku zadebiutuje czy nie. Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać również Wall Street Journal. Według prestiżowego amerykańskiego pisma, kluczem do poznania przyszłości iPhone'a 12 jest iPhone 9.

Lepsza niż się spodziewano sprzedaż iPhone'a 9 oznaczać będzie zwrot potencjalnych klientów w kierunku mniej kosztownych urządzeń, a to oznaczać będzie słabą sprzedaż iPhone'a 12. Oczywiście powodem tego zwrotu ma być kryzys wywołany przez koronawirusa. To ma być też test zapotrzebowania na telefony 5G, jeśli nowy standard łączności nie zachęci skutecznie do wysupłania większej kwoty z portfela, oznaczać to będzie konieczność przesunięcia premiery iPhone'a 12. Apple chce bowiem, żeby ten model był prawdziwym hitem.

Zobacz iPhone 9 będzie miał większego brata

Zobacz Apple rozważa przesunięcie iPhone'a 12 na 2021

Źródło tekstu: wsj