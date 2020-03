iPhone 9 będzie miał większego brata

Niedługo powinniśmy zobaczyć oficjalny debiut modelu iPhone 9. Okazuje się jednak, ze Apple może szykować nie jeden, a dwa modele tego typu. Jeden z nich będzie większym bratem dziewiątki.

Apple przesunął co prawda przez koronawirusa debiut iPhone'a 9 (czyli następcy popularnego iPhone'a SE), ale nie znaczy to, że mamy o tym urządzeniu zapomnieć. Najnowsze doniesienia mówią bowiem, ze doczekamy się swoistego modelu iPhone 9 Plus, który będzie miał przekątną ekranu 5,5 cala. Ten większy wariant ma mieć układ A13 Bionic.

Portal 9to5Mac mówi, że na temat domniemanego urządzenia znajdują się już wzmianki w kodzie źródłowym iOS 14. Zarówno zwykły iPhone 9 jak i wersja Plus będą miały TouchID i wzornictwo nawiązujące do iPhone'a 8. Kiedy zobaczymy nadchodzące modele? Niestety jeszcze nie wiemy, wszystko zależy od koronawirusa, który nie dość, że przyczynił się do odwołania imprez masowych (a Apple nie zaprezentuje przecież telefonu po cichu), jak i wyrządził szkody w łańcuchu dostaw.

Źródło tekstu: 9to5mac