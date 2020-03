Apple opóźni debiut iPhone'a 9

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy wyczekiwali pojawienia się iPhone'a 9. Jak donosi serwis Cult of Mac, premiera została odłożona w czasie. Niestety nie wiadomo kiedy miałby być nowy termin debiutu nowego smartfonu.

Już na koniec marca miał oficjalnie zadebiutować iPhone 9. Telefon na swój sposób wyjątkowy, bo jednocześnie kompaktowy (a o to ciężko w dzisiejszych czasach) i jedyny, który w ofercie Apple'a będzie mógł w jakiś sposób uchodzić za "budżetowy". Oczywiście budżetowy biorąc pod uwagę ceny innych iPhone'ów. Niestety, termin został przełożony na nieokreśloną datę. Czemu? Czy oznacza to rezygnację z wprowadzenia go na rynek w ostatniej chwili?

Na szczęście nie. Pierwszym powodem jest to, że w sytuacji zagrożenia koronawirusem hrabstwo Santa Clara zabroniło imprez masowych, czyli takich gdzie ma być ponad tysiąc osób. Drugi jest o wiele poważniejszy - przez koronawirusa Apple ma problemy z łańcuchem dostaw. Kiedy sytuacja się unormuje, wszystko wróci do normy. Tak przynajmniej wynika z doniesień Cult of Mac.

Źródło tekstu: cult of mac