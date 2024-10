iPhone 16 Pro z poważnymi problemami. Apple ma na to lekarstwo

Twój nowy iPhone 16 Pro zawiesza się i restartuje bez ostrzeżenia? Nie jesteś sam. Właściciele najnowszego flagowca Apple'a zgłaszają problemy z zamrażaniem i losowymi restartami urządzeń.

Każda nowa generacja iPhone’a przynosi ze sobą nie tylko nowe funkcje, ale także problemy, które użytkownicy odkrywają już w pierwszych tygodniach użytkowania. W ubiegłym roku użytkownicy iPhone’ów 15 Pro zgłaszali problemy z przegrzewaniem się urządzeń. Choć Apple twierdziło, że winę za to ponoszą nieoptymalizowane aplikacje, testy wykazały, że układ A17 Pro również miał tendencję do nadmiernego nagrzewania się. Tym razem, użytkownicy nowego iPhone’a 16 Pro borykają się z problemem zamrażania i losowych restartów urządzenia.

Zgodnie z doniesieniami użytkowników na forach, takich jak Reddit czy Apple Support Community, problem pojawia się niespodziewanie – telefon nagle przestaje reagować, a po chwili następuje jego restart. Co ciekawe, problem ten towarzyszy użytkownikom od momentu premiery iPhone’a 16 Pro, która miała miejsce we wrześniu. Aktualizacja oprogramowania do iOS 18.0.1 nie przyniosła znaczącej poprawy. Problem nadal dotyka wielu właścicieli nowych urządzeń.

Przyczyna problemu

Chociaż przyczyny tego błędu nie są jeszcze do końca jasne, użytkownicy raportują, że problem najczęściej pojawia się w trybie "standby", czyli gdy telefon jest nieaktywny. Dla większości osób problem wydaje się jednak być całkowicie losowy. Ekran przestaje reagować na dotyk, a następnie urządzenie szybko się restartuje. W wielu przypadkach sytuacja ta pojawia się kilkukrotnie w ciągu jednej godziny, co powoduje frustrację wśród użytkowników.

Jeden z użytkowników Reddita opisał swoją sytuację następująco:

Mój iPhone 16 Pro zawiesił się i zrestartował przynajmniej 5 razy w ciągu ostatniej godziny. Telefon również działa wolniej przy przewijaniu. Wszystko, co robiłem, to szukałem tapet i próbowałem zmienić ikony, a problem zaczął się, gdy próbowałem zmienić kolor ikon. Telefon zamrażał się i wyłączał, a teraz nawet przy próbie usunięcia aplikacji lub wyłączenia trybu oszczędzania energii, znowu się zawiesza.

Takie przypadki mnożą się na forach, gdzie użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami i próbują znaleźć rozwiązania. Choć restartowanie telefonu lub przywracanie ustawień fabrycznych przynosi czasową ulgę, problem szybko wraca. Wywołuje to frustrację u coraz większej liczby właścicieli iPhone’a 16 Pro.

Co na to Apple?

Firma Apple na szczęście zareagowała na zgłoszenia użytkowników. Amerykański gigant poinformował, że problem został rozwiązany w wersji Release Candidate systemu iOS 18.1. Oznacza to, że aktualizacja do tej wersji systemu powinna definitywnie rozwiązać problem z zamrażaniem i restartami urządzenia. Finalna wersja aktualizacji ma wkrótce trafić do użytkowników.

Warto w tym miejscu zauważyć, że opisany wyżej problem to tylko jeden z wielu, na które narzekają użytkownicy najnowszej generacji iPhone’ów. Użytkownicy najnowszych smartfonów Apple'a spotkali się z kilkoma innymi błędami i problemami technicznymi, które psują doświadczenie korzystania z tych urządzeń.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Reddit, Apple Support Community, MacRumors, BGR