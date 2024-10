Nowy iPhone 17 Air na horyzoncie. Są spore zmiany

Według najnowszych doniesień, Apple ma wkrótce wprowadzić zupełnie nowy model iPhone'a. Właśnie wyciekły grafiki koncepcyjne pokazujące iPhone 17 Air, a także poznaliśmy jego możliwą specyfikację.

Modele Plus się nie przyjęły, więc Apple spróbuje Air

Apple co jakiś czas robi zmiany w swoim portfolio iPhone'ów. W 2022 r. gigant z Cupertino pozbył się modelów "mini" i wprowadził serię Plus począwszy od iPhone 14 Plus, który odznaczał się dużym, 6,7-calowym ekranem.

Pojawiły się jednak przesłanki, że linia Plus nie przyjęła się dobrze wśród klientów i Apple miałoby w 2025 wprowadzić zmiany w ofercie, zastępując iPhone Plus modelem iPhone Air. Źródłem tych doniesień jest Jeff Pu, analityk Haitong International.

Gabaryty ponad funkcjonalność

iPhone 17 Air ma być najcieńszym iPhone'em w historii i aby to osiągnąć Apple ma dokonać pewnych kompromisów, a jednym z nich będzie wprowadzenie pojedynczej kamery z tyłu.

Jeśli chodzi o specyfikację, iPhone Air ma być wyposażony w nowy chip A19, 8 GB RAM co zapewni dostęp do Apple Intelligence, 6,6-calowy ekran, a także pojedynczą kamerę 48 MP i kamerkę selfie 24 MP.

Specyfikacja podana przez Jeffa Pu pokrywa się ze wcześniejszymi doniesieniami z lipca 2024 r., które też wskazywały na to, że iPhone 17 Air ma kosztować w dniu premiery 1300 dolarów amerykańskich (5163,34 zł w dniu publikacji wg kursu NBP) i pojawić się w ofercie w miejsce modelu Plus, który będzie wycofany. iPhone 17 Air ma być oficjalnie ujawniony we wrześniu 2025, a nazwa "Air" może nie być finalna.

Zobacz: iPhone 17 i iPhone 17 Air zakończą hejt. Przynajmniej w jednej kwestii

Zobacz: Nowy iPhone nie dla Polaka? Cena wyrwie cię z butów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Macrumors

Źródło tekstu: Cult of Mac, Macrumors