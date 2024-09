iPhone 17 i iPhone 17 Air zakończą hejt. Przynajmniej w jednej kwestii

Seria Apple iPhone 16 jeszcze dobrze nie rozgościła się na rynku, a już coraz więcej mówi się o kolejnej generacji. Obecna oceniana jest jako kosmetyka, a przełom ma być w 2025 roku.

Standardowy iPhone 17 i ultrasmukły iPhone 17 Air

Według całej już serii przecieków, Apple iPhone 16 Plus jest ostatnim modelem z tej serii. W przyszłym roku zastąpić ma go Apple iPhone 17 Air, najsmuklejszy iPhone w rodzinie i do tego przy okazji najdroższy — droższy od nawet Apple iPhone 17 Pro Max.

Zobacz: Nowy iPhone nie dla Polaka? Cena wyrwie cię z butów

Informacja o nowości w telefonach Apple dotyczy jednak nie tylko drogiego iPhone'a 17 Air, ale też podstawowego modelu Apple iPhone 17. Oba urządzenia otrzymać mają w końcu ekrany z odświeżaniem Apple ProMotion 120 Hz, kończąc tym sposobem nieustanne przytyki ze strony użytkowników Androida.

Zaczęło się też gdybanie, czy skoro podstawowe model dostaną 120 Hz, to do Pro i Pro Maksa nie trafi czasem 240 Hz? Nie ma jednak na to jeszcze żadnego potwierdzenia.

Zobacz: Apple AirPods z kamerami w sklepach od 2026 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: TweakTown, oprac. wł