iPhone 13 jest anachroniczny i zabetonowany, w dodatku szpieguje

Takie wnioski płyną z badania ankietowego, jakie firma Sell Cell przeprowadziła na grupie 5 tys. amerykańskich użytkowników Androida. Respondenci zostali zapytani, czy wymienią swój sprzęt na nowego iPhone’a 13, a jeśli nie, to dlaczego.

iPhone 13 oficjalnie co prawda jeszcze nie zadebiutował, ale ogromna ilość przecieków kreśli już całkiem kompletny obraz najnowszego smartfonu z Cupertino. Mówi się przede wszystkim o zmniejszonym wcięciu w ekranie i dopieszczonych aparatach, co jednak ciężko określić mianem rewolucji. Nic więc dziwnego, że nieprzekonanych nikt raczej nie przekona. A co dokładnie mówią ankietowani?

Tylko 18,3 proc. deklaruje, że przesiadkę rozważa. Pozostali odpowiadają krótko: nie ma opcji. Wskazują przy tym najrozmaitsze powody, choć kilka argumentów zdecydowanie góruje nad resztą.

Największy zarzut: Face ID

Przechodząc do konkretów, aż 31,9 proc. krytykuje kurczowe przywiązanie do Face ID i brak innej formy autoryzacji biometrycznej, która ich zdaniem mogłaby zarówno ułatwić odblokowanie urządzenia przy zakrytej twarzy, jak i zwiększyć ogólne bezpieczeństwo.

Kolejnym 16,7 proc. nie podoba się hermetyzacja iOS, przez co należy rozumieć bardzo ograniczone możliwości personalizacji. Wreszcie, podium z wynikiem 10,4 proc. zamyka swoista nowość, a mianowicie perspektywa skanowania zdjęć przechowywanych w iCloud pod kątem treści dokumentujących seksualne wykorzystywanie nieletnich.

Z rzeczy mniej spodziewanych

Co ciekawe, jest też nieliczna, ale jednak zauważalna grupa miłośników składanych wyświetlaczy. Dokładnie 0,8 proc. respondentów deklaruje, że pochyli się nad iPhone’em, kiedy ten otrzyma elastyczny ekran właśnie. To, jak już wiadomo, z pewnością w nadchodzącej generacji się nie wydarzy.

Sell Cell jako autor badania dodaje, że kwestionariusz prezentowano wyłącznie osobom powyżej 18 roku życia, a niniejsze opinie nie muszą odzwierciedlać poglądów całego społeczeństwa. Bądź co bądź, zdaje się, że pokrywają się one z tym, co ze strony fanów Androida przeczytać można na forach czy innych grupach dyskusyjnych. Znaczy, na froncie bez zmian.

