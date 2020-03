iPhone 12 z 5G raczej się nie opóźni. Produkcja ruszy w maju

W obecnej sytuacji wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania. Analitycy spodziewali się, że tegoroczne premiery iPhone'ów zostaną przesunięte i iPhone'a 12 z 5G możemy zobaczyć nawet w listopadzie. Nowe informacje mówią jednak, że produkcja ruszy zgodnie z planem.

Tradycyjnie już Apple prezentuje nowe smartfony we wrześniu, jednak w 2020 roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany producentom i dostawcom części. Bloomberg podaje jednak bardzo optymistyczny scenariusz. Według jego źródeł produkcja komponentów dla iPhone'a 12 posuwa się mniej-więcej zgodnie z planem. Masowa produkcja ruszy już w maju 2020.

Łańcuch dostaw Apple'a okazał się odporny na opóźnienia między innymi dlatego, że czerpie z różnych źródeł w różnych krajach. Większość pracy wykonuje się w Chinach, części przyjeżdżają także z Europy, USA i innych części Azji. Bloomberg wymienia Malezję, gdzie niedawno rząd zdecydował o całkowitym zamknięciu fabryk, Niemcy, Włochy i USA. Oczywiście są opóźnienia, ale nie tak duże, by opóźnić premierę smartfonów.

iPhone 12: Aparat 3D i więcej RAM-u

iPhone 12 to model wyczekiwany z wielu powodów. Przede wszystkim będzie pierwszym smartfonem Apple z modemem 5G. Z nieoficjalnych źródeł wiemy też, że ma dostać więcej RAM-u niż poprzednie modele, a procesor Apple A14 Bionic ma być zauważalnie szybszy od A13. Produkcją procesorów w litografii 5 nm zajmie się TSMC.

Ponadto mówi się o aparacie 3D, który podobno jest już gotowy do produkcji. Apple pracuje nad tym komponentem przynajmniej dwa lata. To połączenie laserowego sensora głębi z oprogramowaniem, które stworzy mapę 3D sceny. Opis przypomina nieco działanie systemu ustawiania ostrości Time of Flight, stosowanego między innymi przez Huawei i LG, ale system Apple'a ma być dokładniejszy dzięki zaangażowaniu dwóch z trzech aparatów.

iPhone 12 będzie dostępny w kilku wariantach. Najtańszy dostanie ekran OLED o przekątnej 5,4 cala, dwa wyższe dostaną ekrany 6,1 cala i jeden z nich będzie wyposażony w aparat 3D. iPhone Pro Max, o ile będzie się tak nazywał, ma mieć ekran OLED 6,7 cala i zaawansowany aparat. Na zdjęciu powyżej mona zobaczyć, jak może wyglądać iPhone 12 według LetsGoDigital.

Razem z iPhone'em 12 debiutować miał iPhone 9. Możliwe, że będą dostępne nawet dwa rozmiary tego modelu. Tu jednak wciąż spodziewamy się opóźnień.

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: Bloomberg