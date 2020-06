iPhone 12 4G za 549 dolarów, wersja 5G za 649 dolarów

W ostatnim dniu kwietnia informowaliśmy, że wyciekły dane całej nadchodzącej gamy telefonów Apple'a. Dowiedzieliśmy się wtedy, że iPhone 12 w wersji 5G będzie kosztował 649 dolarów i będzie on najtańszym urządzeniem z serii.

Apple planuje jednak zaprezentować też smartfony w wersji 4G. Będą one odpowiednio tańsze i w przypadku tego samego iPhone'a 12 możemy się spodziewać ceny wynoszącej 549 dolarów. Łączność 5G nie jest jeszcze tak powszechna jak sami byśmy tego chcieli, dlatego też ani trochę nie dziwi ruch Apple'a. Sto dolarów wyniesie też różnica między analogicznymi wariantami iPhone'a 12 Max.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.