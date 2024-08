Infinix Note 40X 5G prawie jak iPhone. Można się nabrać

Infinix nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o serię Note 40. Właśnie zadebiutował kolejny model z tej linii – niedrogi Note 40X 5G, inspirowany stylistyką iPhone’ow.

Seria Infinix Note 40 składa się już z pięciu modeli, wśród których są też specjalne wersje opracowane wspólnie z biurem projektowym BMW. Zaprezentowany właśnie Infinix Note 40X 5G jest więc szóstym modelem i jest to propozycja dla tych, którym podoba się stylistyka telefonów Apple.

Infinix Note 40X 5G: tani smartfon z 5G

W odróżnieniu od poprzedników z tej samej linii Infinix Note 40X 5G nie ma ekranu AMOLED, lecz tylko IPS – o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości Full HD+ (2460 x 1080), z odświeżaniem 120 Hz. Na ekranie, wokół przedniego aparatu wyświetlany jest dodatkowy obszar powiadomień Dynamic Bar, przypominający Dynamic Island w iPhone’ach.

Sercem Infinix Note 40X 5G jest układ MediaTek Dimensity 6300, ostatnio bardzo popularna jednostka 6 nm (taktowanie CPU od 2,4G Hz), montowana w smartfonach z niższej półki cenowej. Telefon jest dostępny z pamięcią RAM LPDDR4x o wielkości 8 i 12 GB, a dla użytkowników przewidziano też 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 z rozszerzeniem microSD.

Na obudowie znalazły się głośniki stereo z DTS i boczny czytnik linii papilarnych. Telefon zapewnia lekką ochronę przed pyłem i zachlapaniem IP52. Wśród funkcji komunikacyjnych poza 5G w Dual SIM znajdziemy Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 i NFC.

Wyspa aparatów mocno przypomina kształtem tę ze smartfonów z serii iPhone 15. Znajdują się tam trzy jednostki, w tym główny aparat 108 Mpix (f/1,75), makro 2 Mpix oraz czujnik głębi AI. Przedni aparat ma 8 Mpix.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Wszystkim zarządza Android 14 z XOS 14.

Infinix Note 40X 5G wchodzi na początek do sprzedaży w Indiach, w kolorach: limonkowym, niebieskim i czarnym. Cena za 8 + 256 GB to zaledwie 14 999 rupii, czyli ok. 700 zł. Model z 12 GB RAM kosztuje 15 999 rupii, czyli 750 zł.

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Opracowanie własne