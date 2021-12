Huawei wprowadził do Polski przenośny głośnik Sound Joy. Jakie ma zalety?

Huawei wprowadził do sprzedaży w polskich sklepach przenośny głośnik Sound Joy, zaprojektowany we współpracy z firmą Devialet. Producent obiecuje długi czas pracy na jednym ładowaniu – nawet 26 godzin odtwarzania. Zachwala też dwuzakresowy system akustyczny i dodatkowe funkcje smart.

Huawei Sound Joy został wyceniony na kwotę 549 zł. Głośnik można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sieciach RTV Euro AGD, Media, Expert, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik oraz w strefie marki na Allegro. Głośnik dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i zielonej.

Huawei Sound Joy – główne cechy

Huawei Sound Joy powstał we współpracy z francuskim producent sprzętu audio, firmą Devialet. W urządzeniu zastosowano technologię Speaker Active Matching (SAM), która dostosowuje wyjściowy sygnał do charakterystyki sprzętu. Ma to sprawiać, że dźwięk będzie czysty, głęboki i bardziej szczegółowy.

Głośnik Sound Joy bazuje na dwuzakresowym, złożonym z czterech elementów systemie audio, w tym głośniku wysokotonowym i głośniku odpowiadającym za średnie i niskie tony. Producent przekonuje, że dzięki zastosowaniu konfiguracji Push-Push para przeciwstawnych membran biernych zapewnia skuteczne tłumienie drgań, a podczas odtwarzania muzyki z dużą głośnością amplituda basu w głośniku zachowuje stabilność. Huawei Sound Joy osiąga głośność do 79 dBA.

Huawei Sound Joy ma 202 mm wysokości, waży 680 g, a jego średnica to 73 mm, sprawdzi się więc jako przenośny głośnik podczas aktywności na zewnątrz, a także podczas domowych imprez czy pikników. Obudowa urządzenia zapewnia wysoki stopień ochrony przed pyłem i wodą zgodny z normą IP67.

Głośnik wyposażony jest w baterię o pojemności 8800 mAh, co zdaniem producenta pozwala mu działać nawet do 26 godzin bez przerwy. Do tego oferuje funkcję szybkiego ładowania – 10 minut ładowania pozwala na kolejną godzinę pracy. Pełne ładowanie zajmuje 3 godziny.

Huawei Sound Joy wyposażony jest też w funkcję Shake Stereo Link Up, która umożliwia sparowanie i połączenie dwóch głośników Huawei Sound Joy w system stereo, zapewniający jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe.

Inne zastosowane rozwiązanie to One-Touch Transfer, funkcja, która umożliwia szybkie połączenie smartfonu z głośnikiem – wystarczy dotknąć górnego pierścienia Huawei Sound Joy. Użytkownik może przez niego wysyłać również żądania do asystenta głosowego na swoim smartfonie, niezależnie od marki urządzenia.

Połączenie głośnika Huawei Sound Joy z aplikacją AI Life, którą można pobrać ze sklepu AppGallery lub ze strony producenta, umożliwia sterowanie dodatkowymi funkcjami, w tym efektami dźwiękowymi, basem czy efektami świetlnymi.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei