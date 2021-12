Huawei Watch D – nowy zegarek z EKG i pomiarem ciśnienia krwi

Firma Huawei zaprezentowała nowy inteligentny zegarek. Watch D potrafi zarejestrować EKG oraz zmierzyć ciśnienie krwi.

P50 Pocket to nie jedyna dzisiejsza nowość firmy Huawei w kategorii urządzeń mobilnych. Chiński producent zaprezentował też nowy smartwatch, o którym słyszeliśmy od kilku tygodni. Chodzi o model Watch D z prostokątnym, dotykowym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 280 x 456 pikseli (326 ppi). Urządzenie ma obudowę wykonaną ze stopu aluminium i będzie dostępne w dwóch kolorach, czarnym i tytanowym. Pasek do zegarka wykonany jest z gumy i występuje w dwóch długościach, 11,8 cm i 13,3 cm.

Nowy zegarek firmy Huawei został wyposażony w standardowy zestaw funkcji służących do monitorowania zdrowia oraz śledzenia aktywności fizycznej. Jest licznik kroków, czujnik tętna, funkcja śledząca jakość snu oraz monitor poziomu wysycenia krwi tlenem. Nowością są natomiast dwie dodatkowe funkcje, pozwalające rejestrować elektrokardiogram (EKG) oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Taki zestaw funkcji ma na przykład zegarek Samsung Galaxy Watch4 Classic i działa to tam całkiem nieźle. Huawei z kolei zapewnia, że zastosowany przez nich czujnik TruBP (mikropompy powietrzne i poduszki powietrzne) pozwala zmierzyć ciśnienie z marginesem błędu ± 3 mmHg. Z kolei do rejestrowania EKG jest używana technologia TrueSeen 5.0+, która wykorzystuje osiem okrągłych czujników fotoelektrycznych i parę źródeł światła z zakrzywioną szklaną szafirową soczewką i elektrodami EKG pokrytymi PVD, dla odfiltrowania zakłóceń i uzyskania dokładnych wyników.

Watch D jest reklamowany jako urządzenie, które wykrywa ryzyko miażdżycy, arytmii oraz bezdechu sennego. Huawei pozwala użytkownikom smartwatcha uzyskać szybką konsultację online od ekspertów, którzy pomogą im zrozumieć dane zdrowotne. Huawei twierdzi, że nawiązał współpracę z 301 szpitalami w Chinach w celu przetestowania dokładności i niezawodności Watcha D. Został on również zarejestrowany jako urządzenie medyczne klasy II przez chińską agencję ds. żywności i leków.

Huawei Watch D ma czujnik temperatury, wielofunkcyjne NFC oraz obudowę odporną na działanie wody i pyłów, zgodnie z normą IP68. Urządzenie jest zasilane baterią, która powinna wystarczyć na 7 dni pracy zegarka w typowych scenariuszach.

Dostępność i cena

Nowy zegarek firmy Huawei będzie dostępny w sprzedaży w Chinach od 25 grudnia tego roku. Watch D kosztuje 2988 juanów (1921 zł). Na razie nie wiadomo czy i kiedy smartwatch będzie dostępny poza Państwem Środka.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Huawei

Źródło tekstu: Huawei