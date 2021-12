Zegarki Huawei Watch 3: piękne i coraz bardziej smart. Mają nowe, fajne aplikacje

Smartwatche dojrzewają, przestały być gadżetami dla garstki fascynatów technologii. Stały się urządzeniami, bez których wielu nas nie wyobraża sobie codziennego życia – używamy ich do organizacji pracy, do mierzenia aktywności sportowych czy do monitorowania zdrowia. Taka jest też seria zegarków Huawei Watch 3, a wraz z nowymi aplikacjami ich funkcjonalność jeszcze bardziej wzrasta.

Tegoroczna seria Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro udowodniła, że smartwatche mogą być piękne, wykonane ze szlachetnych materiałów i zasługują na to, by je nosić z taką samą satysfakcją, jak markowe zegarki analogowe.

Tytan, stal nierdzewna, szafirowe szkło…

Pod względem wyglądu i jakości wykonania zegarki Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro zdecydowanie wyróżniają się na sklepowych półkach. Ich koperty wykonane są ze stali nierdzewnej (Watch 3) lub stopu tytanu klasy lotniczej (Watch 3 Pro), mają też przyjazne dla skóry szklano-ceramiczne spody. Emanujące żywymi kolorami wyświetlacze AMOLED chronione są przez szkło szafirowe, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia.

Całość jest wykończona z dużą finezją, krawędzie wokół tarcz i mocowań pasków są misternie przycięte, podobne wrażenie robią przycisk funkcyjny i obrotowa koronka. Koronka to zresztą swoisty wyróżnik zegarków z serii Huawei Watch 3 – jej obrotom towarzyszy sugestywna wibracja, przypominająca działanie fizycznego mechanizmu.

Bogaty zestaw czujników pozwala na pomiar tętna w technologii TrueSeen 4.5+, zapewnia całodobowe monitorowanie natlenienia krwi, umożliwia analizę stresu i jakości snu, mierzy temperaturę i wykrywa niebezpieczne dla życia upadki. Aktywni użytkownicy docenią bogaty zestaw ponad 100 trybów sportowych.

Treningi w terenie za pomocą zegarków Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro ułatwia wbudowany odbiornik geopozycjonowania łączący systemy GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS. Dzięki funkcji eSIM, w trakcie aktywności na świeżym powietrzu można prowadzić rozmowy telefoniczne bez konieczności noszenia ze sobą smartfona. W razie potrzeby da się też odpisać na SMS-a. Fajną opcją jest także to, że przez aplikację Zdrowie można wgrać do pamięci zegarka pliki z muzyką i słuchać ich na treningu, zostawiając telefon w domu.

Takich funkcji w zegarkach Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro jest zresztą więcej – przydatna jest na przykład obsługa za pomocą gestów, dzięki którym łatwo odrzucimy niechciane połączenie telefoniczne. Jednak szczególną cechą tej serii jest system HarmonyOS, sklep AppGallery i rosnąca liczba aplikacji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei, Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł.