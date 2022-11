Huawei Watch D jest już dostępny w Polsce. Oto cena i promocja na start

Huawei wprowadził na polski rynek smart zegarek Huawei Watch D, który wyróżnia się funkcjami monitorowania ciśnienia krwi oraz analizy EKG. Na start jego nabywcy otrzymają wagę Smart Scale 3.

Huawei Watch D długo wędrował do Polski, co wiązało się między innymi z koniecznością pozyskania certyfikatów dla wyrobu medycznego. W końcu jednak zegarek od dziś wchodzi do sprzedaży w naszym kraju.

Huawei Watch D mierzy ciśnienie krwi oraz EKG

Główną cechą, która ma przekonać Polaków do kupna Watch D, jest funkcja monitorowania ciśnienia krwi. Żeby w ogóle takie badania były możliwe, Huawei zaprojektował dla zegarka pasek z pompowaną poduszką powietrzną, która pozwala na precyzyjny pomiar. Odpowiada za to także algorytm TruBP, który ma umożliwiać wykonanie pomiaru z marginesem błędu w granicach ±3 mm Hg.

Huawei szczyci się, że dokładność tej funkcji została potwierdzona przyznaniem europejskiego certyfikatu dla urządzenia medycznego klasy IIa, wydanego przez TÜV Rheinland. Producent ubiega się także o polski certyfikat.

Huawei Watch D umożliwia również wykonanie analizy EKG. Aplikacja EKG jest w stanie rozpoznać rytm zatokowy, migotanie przedsionków oraz przedwczesne pobudzenia przedsionkowe i komorowe. Pomiar, uzyskany po przytrzymaniu znajdującego się z boku zegarka przycisku przez 30 sekund, wyświetlany jest na ekranie i automatycznie zapisywany w aplikacji Huawei Zdrowie.

Jakie funkcje ma jeszcze Huawei Watch D?

Poza tymi dwoma rozwiązaniami w Watch D nie brakuje najważniejszych funkcji, znanych z innych zegarków marki. Znajdziemy w nim: ulepszoną technologię pomiaru tętna TruSeen 5.0+, pomiar poziomu natlenienia krwi SpO2, monitoring snu TruSleep 2.0 i stresu, a także pomiar temperatury skóry.

Aktywni ruchowo użytkownicy odnajdą w zegarku ponad 70 trybów treningowych. Watch D wyposażony jest w pozycjonowanie GNSS, pozwalające na precyzyjne śledzenie tras na świeżym powietrzu.

Akumulator w zegarku Huawei Watch D zapewnia 7 dni standardowej pracy.

Cena i promocja na start

Huawei Watch D kosztuje w Polsce 1799 zł, a do pierwszych kupujących trafi już 3 listopada. W okresie od 2 do 27 listopada 2022 r. będzie on dostępny w ofercie specjalnej, w ramach której jego nabywcy otrzymają wagę Huawei Smart Scale 3 za 1 zł.

Huawei Watch D dostępny będzie w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w Strefie Marki na Allegro, na Amazonie oraz w Huawei Experience Store i na Huawei.pl.

W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci przedłużenia gwarancji o rok, 20 rat z RRSO 0%, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, a także podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki.

Źródło zdjęć: wł., Huawei

Źródło tekstu: Huawei