Huawei P60 Pro i Mate X3 debiutują w Polsce. Na start zegarek w prezencie

Huawei wprowadza na polski rynek kolejne smartfony, tym razem z górnej półki cenowej. Flagowy P60 Pro oraz składany Mate X3 oferują świetną specyfikację oraz wysoką jakość zdjęć z wbudowanych aparatów fotograficznych.

Huawei P60 Pro

Smartfony Huawei z serii P tworzone są z myślą o najwyższym komforcie i satysfakcji użytkowników. Łączą doskonałe doświadczenia z pięknym designem i przełomowymi innowacjami w dziedzinie mobilnej fotografii. Dzięki tej strategii, premiery kolejnych modeli ożywiają rozwój globalnego rynku smartfonów. Hasłem promującym Huawei P60 Pro jest „Piękno unikalności”. Nasz najnowszy smartfon przeszedł rewolucję pod względem wyglądu, dzięki czemu każdy perłowy egzemplarz jest równie wyjątkowy, jak jego właściciel. Jednocześnie zapewnia możliwość realistycznego uchwycenia otaczającego nas piękna w każdych warunkach, dzięki zastosowaniu jeszcze jaśniejszego teleobiektywu czy odmienionych zdjęć super makro.

– powiedział Martin Sun, Country Manager, Huawei CBG Polska

Flagowy Huawei P60 Pro można w Polsce kupić w jednej z dwóch wersji kolorystycznych. Obudowa w kolorze perłowym stworzona jest z materiału, który wykorzystuje naturalny mineralny proszek perłowy. Smartfon dostępny jest również w kolorze klasycznej głębokiej czerni z delikatnym, piaskowym wykończeniem. Wykorzystuje on innowacyjne szkło, które jest delikatne i przyjemne w dotyku, a jednocześnie zbiera mniej odcisków palców.

Z przodu smartfonu znajduje się zakrzywiony na bokach 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1220 x 2700 pikseli, który jest chroniony szkłem Kunlun Glass. Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz. i ma w górnej części mały otwór na obiektyw aparatu do selfie (13 Mpix). Potężny i innowacyjny zestaw fotograficzny znajduje się z tyłu. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix oraz obiektyw ze zmienną mechaniczną przysłoną f/1.4 - f/4.0 i optyczną stabilizację obrazu. W komplecie jest też 13-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 48-megapikselowy aparat z teleobiektywem.

Wewnątrz odpornej na działanie pyłów i wody obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, współpracujący z 8 lub 12 GB pamięci masowej oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć o dodatkowe 256 GB za pomocą karty pamięci Nano Memory. Smartfon nie obsługuje sieci 5G, oferuje za to łączność LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4815 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 88W i bezprzewodowym 50 W oraz pracuje pod kontrolą oprogramowania EMUI 13.1.

Zobacz: Huawei P60 Pro - przeczytaj, zanim kupisz

Huawei Mate X3

Huawei Mate X3 to najsmuklejszy i najlżejszy na świecie składany smartfon z dużym ekranem, przynajmniej według producenta. Urządzenie po otwarciu obudowy daje dostęp do 7,85-calowego wyświetlacza OLED o rozdzielczości 2224 x 2496 pikseli, oferującego odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Jest też ekran okładki, również OLED, o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości 1080 x 2504 piksele.

Tu również możemy liczyć na rozbudowany zestaw aparatów fotograficznych. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 13 Mpix oraz 12-megapikselowy aparat z teleobiektywem. Są też dwa 8-megapikselowe aparaty do selfie, po jednym na każdy wyświetlacz.

Sercem urządzenia, które jest odporna na działanie wody (IPX8) pracuje Snapdragon 8+ Gen 1, ale bez modemu 5G. SoC współpracuje z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci Nano Memory (do 256 GB). Jest też LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W, a nad całością czuwa EMUI 13.1.

Dostępność i cena

Huawei P60 Pro debiutuje w Polsce w wariancie 8/256 GB za 5499 zł i 12/512 GB w cenie 6299 zł. Z kolei Huawei Mate X3 w wersji 12/512 GB został wyceniony na 9999 zł. W czasie sprzedaży premierowej, która potrwa od 9 maja do 4 czerwca 2023 roku, pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch Huawei Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm). Urządzenie będzie można nabyć u partnerów biznesowych producenta: u operatorów sieci Plus oraz Play, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Neonet (P60 Pro), a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.

Klienci sklepu Huawei.pl w ramach oferty premierowej w okresie od 9 maja do 4 czerwca 2023 roku będą mogli ekskluzywnie nabyć smartfon P60 Pro w wersji 12/512 GB z dodatkowym rabatem o wartości 300 zł, który naliczy się automatycznie w koszyku. Każdy kupujący będzie mógł do obu smartfonów (P60 Pro oraz Mate X3) dokupić etui zabezpieczające za 9,90 zł oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny.

W sklepie producenta czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia pięciokrotnie większej liczby punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. Można tu również skorzystać z 20 rat RRSO 0%.

Zobacz: Xiaomi Poco F5 i F5 Pro dostępne w Polsce. Oto ceny i promocje na start

Zobacz: Huawei nova 11i już w Polsce. Na start promocje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei