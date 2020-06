Huawei P40 Pro+ pojawi się w Europie

Już niedługo w Europie zadebiutuje najmocniejszy przedstawiciel serii Huawei P40. Będzie to Huawei P40 Pro+, którego zarówno możliwości i cena mają być synonimem słowa premium.

Flagowiec to dla kogoś za mało? Nic prostszego, wystarczy rozejrzeć się za już autentycznie najwyższą półką. Huawei P40 Pro+ to reprezentant właśnie takiej. Smartfon został zapowiedziany oficjalnie w marcu, jednak dopiero niedawno wszedł do sprzedaży w swojej ojczyźnie. Niedługo możemy się go spodziewać również na terenie Europy. Cena niestety będzie równie wysoka. Chińczycy wycenili go bowiem na 1399 euro lub na 1299 funtów. To oczywiście wyraźnie wyższa cena niż w samych Chinach, ale nikogo kto śledzi politykę cenową tamtejszych marek nie powinno to dziwić.

Co otrzyma klient, który wysupła z portfela taką kwotę? Przede wszystkim będzie to dziesięciokrotny zoom przy użyciu aparatu peryskopowego. To właśnie tutaj ma znajdować się różnica między Pro+ a resztą serii. Potencjalni użytkownicy mogą wybierać między wersją z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej oraz taką z 8 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Źródło tekstu: gsmarena, wł