Huawei Nova 8 i Nova 8 Pro oficjalnie debiutują

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zobaczyliśmy telefony Huawei Nova 8 i 8 Pro. To sposób Huaweia na to, by życzyć wesołych świąt.

Huawei dotrzymał słowa i zaprezentował dwa nowe smartfony z rodziny Huawei Nova. Są to Huawei Nova 8 i 8 Pro. Oba mają układ Kirin 985 i poczwórny aparat tylny, gdzie główny sensor ma 64 Mpix. W przypadku standardowego modelu klienci otrzymają wyświetlacz OLED o przekątnej 6,57 cala i odświeżaniu 90 Hz. Z ekranem zintegrowany jest też czytnik linii papilarnych. Z tyłu znajdują się cztery sensory aparatu: 64 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znalazło się miejsce dla pojedynczego aparatu 32 Mpix, który to mieści się we wcięciu w kształcie łezki. Użytkownicy będą mieli do swojej dyspozycji 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 3800 mAh i można skorzystać z szybkiego ładowania 66 W. Wariant 8/128 kosztuje 3299 juanów, czyli około 1863 złote. Druga wersja kosztuje 3699 juanów, czyli 2090 złotych. Huawei rozpocznie oficjalną sprzedaż 30 grudnia.

Huawei Nova 8 Pro ma z kolei wyświetlacz OLED o przekątnej 6,72 cala i odświeżaniu 120 Hz. Zobaczymy tutaj podwójny aparat przedni 16 Mpix + 32 Mpix. Niewielkiemu zwiększeniu uległa też pojemność akumulatora. Jest to 4000 mAh. Mamy tutaj do czynienia z takimi samymi wersjami różniącymi się pamięcią. W przypadku 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej trzeba liczyć się z wydatkiem 3999 juanów (około 2359 złotych), a wariant 8/256 kosztuje 4399 juanów, czyli około 2485 złotych.

Źródło tekstu: huawei, gsmarena