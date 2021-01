Huawei nadal rządzi w Chinach

Informowaliśmy już o sytuacji na światowym rynku smartfonów. Jak natomiast wygląda ona na największym rynku na świecie? W Chinach nadal rządzi Huawei.

Rynki smartfonów w takich krajach jak Chiny, Indie, USA czy Korea Południowa rządzą się własnymi prawami. Jakby porównać tabele największych producentów w każdym z krajów, to wyglądałyby one jak z czterech różnych światów. W jednym dominuje Huawei, a Samsung właściwie nie istnieje. W drugim największy jest Xiaomi, a ścigają go Vivo z Samsungiem, w trzecim dominuje Apple, a prawie brak tam chińskich marek. W ostatnim klienci uznają tylko Samsunga. No i czasem Apple'a i LG.

W 2020 w Chinach sprzedano 307 milionów smartfonów, co stanowi spadek o 21% w porównaniu do zeszłego roku. To jednak nie jest nic dziwnego biorąc pod uwagę sytuację na świecie. Największym producentem na rynku jest Huawei z 37%. Firma sprzedała 114 milionów smartfonów. Na drugim miejscu jest Vivo, który sprzedał 52,27 miliona urządzeń (17%), natomiast na trzecim - Oppo (47,84 miliona i 15,6%). Na czwartej pozycji znalazł się Xiaomi z 37,82 miliona smartfonów i 12,3% udziału w rynku. Tuż za nim jest z kolei Apple z 37,51 milionea smartfonów i 12,2% udziału w rynku. Przy okazji widzimy, że rynek chiński odpowiada za około 2/3 sprzedaży Huaweia, połowę sprzedaży Oppo i Vivo oraz 1/3 sprzedaży Xiaomi.

Źródło tekstu: gizchina, wł