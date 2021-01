Huawei P smart 2021 NFC wchodzi do sprzedaży w Polsce

Huawei postanowił odświeżyć nieco portfolio swoich smartfonów i wprowadził na polski rynek model Huawei P smart 2021 z modułem NFC. Urządzenie wyróżnia się 6,67-calowym ekranem Full HD+, poczwórnym aparatem fotograficznym 48 MPix oraz sporą baterią 5000 mAh.

Huawei P smart 2021 NFC to unowocześniona wersja telefonu, który na polskim rynku zadebiutował jesienią 2020 r. Różnicę stanowi sygnalizowany w nazwie moduł NFC – w poprzedniku go nie było, co dla potencjalnych nabywców mogło być istotną wadą. Teraz jednak producent naprawił ten błąd. Huawei P smart 2021 NFC dostępny jest za 699 zł.

Huawei P smart 2021 NFC: najważniejsze cechy

W telefonie Huawei P smart 2021 NFC, podobnie jak w poprzedniej wersji, zastosowano 6,67-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080). Korzystanie z ekranu ułatwia tryb Eye Comfort z certyfikatem TÜV Rheinland, który skutecznie filtruje światło niebieskie, co zwiększa ochronę oczu użytkownika.

Sekcję foto w Huaweiu P smart 2021 NFC tworzą cztery aparaty. Główny charakteryzuje się matrycą o rozdzielczości 48 Mpix i przesłoną f/1,8. Towarzyszy mu aparat szerokokątny o rozdzielczości 8 MPix z przysłoną f/2,4 i polem widzenia 120 stopni. Dwa aparaty o rozdzielczości 2 MPix umożliwiają natomiast wykonywanie zdjęć makro oraz pomiar głębi ostrości obrazu. Przedni aparat fotograficzny P smarta 2021 NFC ma rozdzielczość 8 Mpix.

Sercem nowości Huaweia jest ośmiordzeniowy chipset HiSilicon Kirin 710A wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna 128 GB może zostać rozszerzona kartą microSD o pojemności do 512 GB. Smartfon zasilany jest przez baterię o pojemności 5000 mAh, która obsługuje technologię Huawei SuperCharge 22,5 W. Umożliwia ona szybkie naładowanie telefonu – zaledwie 10 minut ładowania pozwala na korzystanie z urządzenia przez dwie godziny. Smartfon można odblokować za pomocą kciuka poprzez czytnik znajdujący się na boku obudowy.

P smart 2021 NFC pracuje pod kontrolą oprogramowania EMUI 10.1 bazującego na systemie operacyjnym Android 10 oraz Huawei Mobile Services (HMS). Ogranicza to znacznie możliwości praktycznego wykorzystania NFC, ale z płatności mobilnych skorzystać można w aplikacji IKO banku PKO BP.

Huawei P smart 2021 NFC można kupić w sklepie internetowym huawei.pl oraz u partnerów Huawei.

