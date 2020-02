Huawei Mate Xs trafi do sprzedaży 5 marca

24 lutego 2020 roku w Barcelonie odbyła się oficjalna prezentacja składanego telefonu Huawei Mate Xs. Urządzenie trafi do sprzedaży już w przyszłym tygodniu, na początek w Chinach.

Nowy składany smartfon firmy Huawei to ewolucja modelu, który został zaprezentowany w Barcelonie rok temu, podczas targów MWC 2019. W tym roku targi Mobile World Congress zostały odwołane, jednak nie przeszkodziło to chińskiemu producentowi, by to właśnie w Barcelonie odbyła się premiera nowych urządzeń. Jednym z nich był właśnie smartfon Huawei Mate Xs.

Prezentacji nowych urządzeń dokonał w Barcelonie Richard Yu (CEO, Huawei Consumer BG), którego wystąpienie pokazano na telebimie. Zapowiedział on, że nowy smartfon znajdzie się w sprzedaży w marcu tego roku. Teraz poznaliśmy dokładną datę debiutu rynkowego nowego urządzenia w Chinach. Wydarzenie to nastąpi 5 marca 2020 roku o godzinie 10:08.

Zgodnie z zapowiedziami, nowy składany smartfon Huaweia trafi do sprzedaży na całym świecie. Jego cena w Europie wyniesie 2499 euro (około 10745 zł). Urządzenie ma również trafić do Polski, ale nie wiemy jeszcze kiedy oraz za ile.

Przed nami premiera serii P40

Richard Yu pożegnał widzów oglądających premierę nowych urządzeń Huaweia słowami do zobaczenia w Paryżu. Można to potraktować jako oficjalne potwierdzenie, że to właśnie w tym mieście odbędzie się premiera smartfonów z serii P40, o której informacje już od dłuższego czasu krążą po sieci. Wydarzenie to ma się odbyć w stolicy Francji już za miesiąc.

Źródło tekstu: Huawei (Weibo)