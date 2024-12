Oto prawdziwy miłośnik smartfonów Huawei. Ma ich prawie 200

Smartfony z serii Huawei Mate 70 wywołały ogromne zainteresowanie wśród chińskich użytkowników, zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. W dniu premiery wiele punktów sprzedaży przeżywało oblężenie, a klienci ustawiali się w kolejkach, aby zdobyć najnowszy model. Wśród nich znalazł się niezwykły nabywca – 82-letni kolekcjoner, Song Maoxin, który od lat gromadzi telefony tej marki.

Smartfony z serii Mate 70 to symbol sukcesu firmy Huawei w dążeniu do pełnej niezależności technologicznej. Urządzenia te wyposażono w procesory Kirin 9020 (w przypadku Mate 70 standardowy model korzysta z Kirina 9010) oraz HarmonyOS NEXT, pierwszy w pełni autorski system operacyjny chińskiego producenta. Jak podkreślił CEO Huawei BG, He Gang, każda komponent w nowej serii ma w 100% krajowe pochodzenie.

Pasja 82-letniego fana marki Huawei

W dniu premiery smartfonów Huawei Mate 70 w sklepie w Luoyang, 82-letni Song Maoxin zakupił swój kolejny egzemplarz do kolekcji. W rozmowie z mediami senior przyznał, że każda generacja serii Mate zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Po rozpakowaniu nowego urządzenia, pokazał także swój model Huaweia Mate 7 z 2014 roku, który mimo upływu lat nadal działa bez zarzutu.

Od wewnętrznych podzespołów po design, każda generacja serii Mate staje się coraz lepsza.

– podsumował Song Maoxin

Niemal 200 modeli w kolekcji

Song Maoxin rozpoczął swoją przygodę z kolekcjonowaniem smartfonów Huawei w 2019 roku. Obecnie jego zbiór liczy prawie 200 modeli, w tym historyczne urządzenia, takie jak Huawei A616 z 2004 roku. Co ciekawe, najstarszy egzemplarz z jego kolekcji nadal można włączyć, co ma świadczyć o wysokiej jakości wykonania sprzętu firmy Huawei.

