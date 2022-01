Huawei wskrzesi Kiriny. Jeszcze w tym roku

Huawei kontratakuje? Już niedługo. Chińska firma zamierza przywrócić układy Kirin. Jeszcze w tym roku.

Huawei już kolejny rok jest ofiarą przepychanek na linii USA - Chiny. Na nieszczęściu Huaweia pożywiły się zresztą inne firmy z Chin, takie jak Xiaomi czy Oppo. Pierwszym z problemów Huaweia jest brak usług Google. To jest jednak ten mniej problematyczny element. W Chinach usług Google i tak nie ma, a wypromowanie HarmonyOS poza nimi jest co prawda trudne, ale nie jest niemożliwe. O wiele gorszy jest brak dostępu do fabryk TSMC i Samsunga. Żadna z tych firm co prawda z USA nie jest, ale używają m.in. amerykańskiej technologii. A tego już USA mógł zakazać.

Jak sprzedawać telefony 4G w Chinach - kraju, który właściwie wynalazł 5G? Od tego czasu Huawei dużo inwestował w firmy, które zajmują się produkcją, projektowaniem i poszczególnymi komponentami układów mobilnych. Okazuje się, ze najbardziej dla Huaweia intensywne było ostatnich sześć miesięcy. Wygląda na to, ze prace naprawdę ruszyły z kopyta. Teraz Huawei zapewnia, że jeszcze w 2022 układy Huawei Kirin powrócą.

Czy od razu będą to układy 5G? Pewnie nie, ale wygląda na to, że Huawei jest już naprawdę zaawansowany w pracach nad tym, by wszystko robić na własną rękę.

Zobacz: Huawei P50 Pro i P50 Pocket w Europie jeszcze w styczniu

Zobacz: Huawei Nova 9 teraz w niższej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: androidheadlines