Huawei żegna się z Androidem. Na dobre

Huawei na dobre porzuca Androida. Chińska firma szykuje własny system operacyjny.

Huawei od lat ma problem. Firma znalazła się na czarnej liście amerykańskiego rządu i z tego powodu nie może między innymi instalować na swoich urządzeniach aplikacji Google. To znacząco ograniczyło popularności smartfonów chińskiej firmy, które często są bardzo udane i jednak mają sporo do zaoferowania pod kątem sprzętowym.

Dlatego też Huawei wymyślił alternatywę i kolejny, duży krok wykona w tym kierunku w najbliższym czasie. Firma chce całkowicie porzucić Androida.

Huawei zrywa z Androidem

Już w przyszłym tygodniu Huawei ma zacząć udostępniać użytkownikom nowy, własny system operacyjny o nazwie HarmonyOS Next. Ten ma całkowicie zerwać z Androidem. W tym miejscu możecie czuć się nieco skonfundowani, w końcu HarmonyOS od dawna jest dostępny na sprzętach Huawei. Rzecz w tym, że do tej pory była to autorska nakładka na Androida. Bez aplikacji Google, ale jednak był to Android. Teraz ma to być zupełnie nowy system operacyjny.

Co w takim razie z aplikacjami? Huawei obiecuje, że dostępnych będzie co najmniej 10 tys. appek, które w 99,9 proc. pokryją zapotrzebowanie użytkowników. Brzmi to obiecująco, ale nie można wykluczyć, że jednak wielu pozycji na liście zabraknie. Na pewno będą to między innymi aplikacje Google, np. Gmail, Mapy lub Zdjęcia. Tutaj Huawei od lat forsuje swoje własne alternatywy.

HarmonyOS Next ma trafić na pierwsze urządzenia już w przyszłym tygodniu. Ma to nastąpić dokładnie 15 października, czyli tego samego dnia, w którym Google oficjalnie zaprezentuje Androida 15. Wśród sprzętów, które priorytetowo otrzymają nowy system operacyjny, są: Mate 60, Mate X5 oraz MatePad Pro. Co ważne, oprogramowanie ma trafić nie tylko na nowe smartfony i tablety, ale także na te, które już są dostępne na rynku.

