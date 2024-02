Huawei z nowym budżetowcem. Bateria wodzi na pokuszenie

Huawei Enjoy 70z to nowy budżetowy smartfon w ofercie chińskiego producenta. Urządzenie kusi pojemny akumulatorem.

Huawei wprowadza do swojej oferty nowego niedrogiego smartfona. Model Huawei Enjoy 70z ma się wyróżniać pojemnym akumulatorem o pojemności aż 6000 mAh. Do tego ma pracować pod kontrolą najnowszej wersji systemu HarmonyOS 4 (choć dopiero po aktualizacji) i będzie wyposażony w 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Huawei Enjoy 70z - ceny i dostępność

Póki co producent nie pochwalił się, jaki procesor znajdziemy na pokładzie urządzenia, choć raczej nie należy oczekiwać cudów, bo mówimy o modelu skrajnie budżetowym. W Chinach ceny Huawei Enjoy 70z startują od 1099 juanów (ok. 610 zł) za wersję 128 GB, natomiast za wariant 256 GB trzeba zapłacić 1299 juanów (ok. 720 zł).

Póki co telefon jest wyłącznie w Chinach i nie wiadomo nic na temat planów jego szerszej dostępności. Można jednak przypuszczać, że prędzej czy później dotrze także do Europy, choć prawdopodobnie pod zmienioną nazwą.

Zobacz: W Polsce debiutuje Huawei MateBook D 14 2024. Na start jest taniej

Zobacz: Huawei Pocket 2 na horyzoncie. Producent zdradza datę premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, GSMArena